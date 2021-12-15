موقع تشيكي: دبي أروع وجهات الاحتفال برأس السنة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ت + ت - الحجم الطبيعي

برنامج احتفالات حافل يجعل دبي واحدة من أفضل الأماكن في العالم لاستقبال العام الجديد، الكلام لموقع مجلة «ريفليكس» التشيكية، التي نصحت القراء باختيار مدينة دبي المضيفة لمعرض «إكسبو 2020 دبي» للاستمتاع باحتفالات رأس السنة الجديدة.

وأشار المقال إلى أنه إذا كنت من محبي عروض المفرقعات والألعاب النارية أو من الذواقة في الأكل أو حتى كنت راغباً بأن تحتفل في أجواء من الهدوء والسكينة، فهناك خمس نصائح تتبعها لتجربة لا تنسى في دبي. وجاء بداية الحديث عن عروض الألعاب النارية المبهرة، التي تتميز بها دبي كل عام، فتضيء السماء فوق أبرز معالم المدينة بألوان ولوحات فنية مذهلة، ويحتل برج خليفة الأطول في العالم المركز الأول وقلب الاحتفالات المنتظرة التي تنير السماء على مرأى من كل المدينة.

ولمحبي الاحتفال مع العالم ليس هناك أفضل من معرض «إكسبو 2020 دبي» النابض للاستمتاع بقدوم العام الجديد مع كل شعوب العالم حيث التواجد في أضخم المعارض العالمية يعتبر الخيار الأمثل في آخر يوم من السنة. أما بداية العام فيمكن أن تبدأ بزيارات لأجنحة الدول المختلفة وتذوق أشهى الأطباق المحلية والتمتع بالمهرجانات الحية وعروض الدرون عالية التقنية.

وللراغبين في احتفالات مع عشاء فاخر فإن تشكيلة المطاعم ذات الطراز العالمي الفاخر كفيلة بأن تضفي نكهة على احتفالات نهاية العام لترضي أذواق الذواقة على اختلافها. بالنسبة لمحبي الارتفاعات يمكنهم التحليق في الأعالي على ارتفاع يصل لـ250 متراً في السماء مع عين دبي واستقبال العام الجديد على متن واحدة من الحافلات الـ48 لأكبر وأعلى عجلة مشاهدة في العالم من على جزيرة «بلووترز».

أما عشاق الأجواء التي تميل إلى الهدوء فاحتفالات رأس السنة على الطريقة البدوية في صحراء دبي توفر لهم ملاذاً من ضوضاء المدينة، جولة سفاري مع برنامج ترفيهي وعروض حية وألعاب نارية من قلب الرمال ستمنحك الفرصة لتمضية أوقات لا تنسى، والاستمتاع بليلة تحت أضواء النجوم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز