إطلاق دليل جديد لرحلات البر في أبوظبي

المصدر: وام

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أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي دليلاً متكاملاً لرحلات البر والقيادة على الطرقات الوعرة واستكشاف الصحراء والمغامرات الاستثنائية بين الكثبان الرملية والمحميات الطبيعية في الإمارة.

ويوفر الدليل، الذي يصدر في 35 صفحة، فرصة التعرف على جوانب مهمة من التراث والتقاليد البدوية والثقافة الإماراتية الأصيلة والاستمتاع بالأجواء المفعمة بالهدوء والخصوصية، وذلك عبر تسليط الضوء على الوجهات والمحميات الطبيعية الخلابة والجواهر الخفية في صحراء أبوظبي، وأساسيات التخييم والقيادة على الطرقات الوعرة، والنصائح والتوجيهات الضرورية لخوض رحلات سفاري متميزة وآمنة سواء للخبراء أو المبتدئين.

وقال سعيد الظاهري، مدير إدارة تطوير تجربة الزوار والمنتجات السياحية بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي : تشكل صحراء أبوظبي وجهة لا نظير لها لرحلات البر مع العائلة أو خوض مغامرات تنبض بالمرح والحماس مع الأصدقاء .. وتحتضن الإمارة عدداً من الكثبان الرملية الشاهقة والوجهات التي تعتبر ميداناً مثالياً لباقة متنوعة من أنشطة المغامرات والرياضات الصحراوية، والاستمتاع بالطبيعية الخلابة، أو الاكتفاء بالراحة والاسترخاء في أحد منتجعاتنا الفاخرة .. وحرصنا على تقديم معلومات شاملة تسمح للمجتمع المحلي والزوار باستكشاف تراثنا الثقافي العريق وأـسلوب حياة الآباء والأجداد في الصحراء .. ويساعد الدليل الجديد الزوار على تخطيط رحلاتهم الصحراوية في العاصمة على أفضل وجه.

ويرافق الدليل هواة التخييم والقيادة على الطرقات الوعرة والمغامرات الصحراوية منذ مرحلة "الاستعداد للرحلة"، والتي تركز على المعلومات والإرشادات الضرورية التي يتعين مراعاتها قبل الانطلاق عبر الصحراء الشاسعة في أبوظبي، بما في ذلك التحقق من جاهزية السيارات، ومستلزمات السلامة والطوارئ، والملابس المناسبة ومعدات التخييم /مع اقتراحات بأماكن شرائها في حال عدم توفرها/، وقواعد القيادة على الطرقات الوعرة وأرقام التواصل في حالات الطوارئ.

ويحظى الباحثون عن تجربة لا تنسى بالعديد من الأفكار المبتكرة للتخييم والسفاري، ومقترحات بالشركات المختصة التي تساعد المبتدئين على خوض رحلاتهم إلى أجمل الوجهات مثل منتزه جبل حفيت الصحراوي، وقرية الليالي العربية، والمنتجعات الفاخرة بين الكثبان الرملية مثل "قصر السراب منتجع الصحراء"؛ و"منتجع الوثبة، منتجع صحراوي ونادي صحي من لاكشيري كولكشين في أبوظبي"؛ و"منتجع تلال العين".

ويتضمن الدليل 6 مسارات متدرجة الصعوبة، والتي تأخذ هواة القيادة على الطرقات الصحراوية الوعرة إلى مناظر طبيعية خلابة، مع إمكانية مشاهدة الغزال العربي أثناء التجول في محمية تلال الطبيعية، ومناطق السباحة في المياه المالحة ببطين ليوا .. كما أنه يكشف عن جواهر خفية في أبوظبي مثل كثبان الوثبة الأحفورية، ومحمية الوثبة للأراضي الرطبة، ومنتزه جبل حفيت الصحراوي، ومرصد السديم للقبة السماوية وعلم الفلك.

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