البرازيل تستعد للسياحة الحلال

المصدر: دبي - البيان

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تهتم البرازيل بشكل متزايد باحتياجات السياح المسلمين الذين يزورون البلاد، بهدف تقديم تجربة رائعة، تراعي ثقافتهم وتحترم تقاليدهم، فيما يعرف بالسياحة الحلال التي حظيت باهتمام كبير من جانب السلطات والعاملين في قطاع السياحة.

وخلال هذا الشهر، شارك مجلس السياحة البرازيلي (إمبراتور) في النسخة الأولى من منتدى الأعمال البرازيلي العالمي للحلال، الذي عقدته غرفة التجارة العربية البرازيلية واتحاد الجمعيات الإسلامية في البرازيل (فامبراس حلال).

وشاركت مديرة إمبراتور كلودين بشارة، في مناقشات المنتدى حول أسلوب حياة السكان المسلمين، المعروفين بتفضيلهم للفخامة والتميز والقيمة المضافة التي تقدم لهم. وقالت «تغطي المنتجات والخدمات الحلال في البرازيل مجموعة واسعة من القطاعات وتمثل فرصة عظيمة للشركات البرازيلية».

ويراعي سوق الحلال نمط حياة السكان المسلمين، حيث تقدر قيمته بـ 4.8 تريليونات دولار، ويغطي قطاعاً كبيراً يشمل 1.9 مليار مستهلك أي ما يعادل (24.5 ٪ من سكان العالم)، معظمهم من الدول العربية والأوروبية والآسيوية مثل إندونيسيا والهند وماليزيا.

وتقول كلودين إن أموراً مثل مواقيت الصلاة الصحيحة، وطلبات النظافة والتعقيم، ومعرفة اتجاه القبلة عند الصلاة، وكذلك الصيام خلال شهر رمضان، من بين أمور أخرى يتم أخذها في الاعتبار ومراعاتها عند العمل مع السائحين المسلمين.

وتضيف «يوجد أيضاً في الفنادق التي تتبنى معايير الحلال سجاد للصلاة ولا تحتوي ثلاجات الغرف على مشروبات روحية»، مشيرة إلى أن هذه تفاصيل صغيرة ويمكن اعتمادها، لكنها تحدث فرقاً كبيراً بالنسبة للمسلمين الذين يزورون البلاد.

شهادة الحلال

وضمن سيناريو الفرص المتاحة في هذا قطاع، من المتوقع أن تصبح مدينة فوز دو إيغواسو، في ولاية بارانا، أول مدينة تحصل على شهادة الحلال في أمريكا اللاتينية. وستشير هذه الشهادة التي مازالت قيد التفاوض، إلى أن المدينة صديقة للسكان العرب والمسلمين. وسيتم إجراء التغييرات الرئيسية في قطاعات الضيافة والخدمات وفن الطهي.

من بين هذه الإجراءات التي يتم العمل عليها، على سبيل المثال، توفر أماكن للحجز بمواقع جيدة في الفنادق تراعي أن تكون وجهتها ناحية مكة المكرمة ويتم توفير نسخ من القرآن في الغرف خلال فترة الإقامة.

هناك أيضًا جوانب متعلقة بالطعام. حيث يجب أن تأتي اللحوم المقدمة للمسلمين من الحيوانات المذبوحة وفقًا لمعايير الحلال في مجازر معتمدة، كما يُحظر تقديم لحم الخنزير.

بالإضافة إلى التوافق مع المتطلبات السابقة التي يحتاجها المسلمون خلال الإقامة، يوجد أيضاً مسجد عمر بن الخطاب وهو أحد المزارات السياحية الرئيسية في فوز دو إيغواسو، والذي يعتبر أكبر مسجد بين كل أمريكا اللاتينية.

الشلالات

وتعتبر فوز دو إيغواسو، البوابة الرئيسية لشلالات إيغواسو الشهيرة، الواقعة في منتزه إيغواسو الوطني، المصنفة ضمن قائمة التراث الإنساني الطبيعي لليونسكو. تعتبر أكبر مجموعة شلالات في العالم مع أكثر من 75 شلالاً يصل ارتفاعها إلى 80 متراً.

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