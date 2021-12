أجواء احتفالية مميزة في انطلاقة الدورة الـ 27 من مهرجان دبي للتسوق غداً

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق غداً فعاليات الدورة الـ 27 من مهرجان دبي للتسوق وسط أجواء احتفالية مميزة تتضمن عروض الإسقاطات الضوئية على برج خليفة والنافورة الراقصة وفقرات استعراضية إلى جانب الحفل الموسيقي في حديقة البرج والذي يحييه كل من النجمة بلقيس فتحي والنجم محمد حماقي وغيرها من الفعاليات المصاحبة لعرض الافتتاح الذي يمثل تجربة فريدة من نوعها لسكان وزوار دبي.

ويقدم مهرجان دبي للتسوق - أحد أكبر وأطول مهرجانات التسوق استمرارية في العالم - على امتداد 47 يوما لضيوفه الكثير من تجارب التسوّق المذهلة التي توفّرها لهم أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية بالإضافة إلى العروض الترويجية والجوائز القيمة والفعاليات والأنشطة الترفيهية والحفلات الموسيقية وتجارب الطعام والأنشطة العائلية التي تُقام في جميع أنحاء المدينة.

وتشهد مدينة دبي ومختلف مواقعها مجموعة فريدة ومتنوعة من الحفلات والعروض الترفيهية والفعاليات الرائعة التي تناسب الكبار والصغار بما في ذلك احتفالية Love Actually الخاصة والتي ستقام في Zero Gravity وعرض سنو وايت والأقزام السبعة على مسرح مول الإمارات والعرض المسرحي علاء الدين على مسرح سفينة كوين إليزابيث 2 وكذلك عرض أوبرا الوصل وجوزيف تواضروس في دبي أوبرا واستعراض Don Moen Live الحي في كوكاكولا أرينا ولافتر فاكتوري وعرض فيلم House of Gucci في سينما عقيل بالإضافة إلى عرض أسبوع الموضة 2021 في آي إم جي عالم من المغامرات ومعرض برشلونة الذي يستضيفه دبي فستيفال سيتي مول.

وسيشهد جمهور المهرجان النسخة الثانية من عروض الدرون الضوئية DSF Drone Light Show الذي سيقام في جزيرة بلوواترز بالقرب من ذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدانس وعين دبي حيث يمكن مشاهدة العرض في الساعة 7:00 مساء و9:30 مساء يوميا والذي يعد الأطول في منطقة الشرق الأوسط وأحد أهم الأحداث التي لا يمكن تفويتها هذا الموسم.

ويصاحب العرض مجموعة من أشهر الأغانٍي منها "يا سلام يا دبي" لراشد الماجد وريد وان والأغنية الرسمية لإكسبو 2020 دبي "هذا وقتنا" للفنانين حسين الجسمي والماس وميسا قرعة و"تيتانيوم" للدي جي ديفيد جيتا بصحبة النجمة العالمي سيا كما يصاحب العرض استعراض ساحر يحكي قصة ماضي الإمارات وحاضرها ومستقبلها بالاستعانة بتقنيات الواقع المعزز.

وتتضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق عروض الألعاب النارية الافتتاحية التي تنطلق في تمام الساعة 8:30 مساء يوم الخميس المقبل في كل من دبي فستيفال سيتي مول والسيف وخور دبي وبرواز دبي ولامير وستستمر عروض الألعاب النارية اليومية التي تنفذها مجموعة الزرعوني خلال فترة مهرجان دبي للتسوق بينما تتواصل في دبي فستيفال سيتي حتى 22 ديسمبر.

ويشكل افتتاح مهرجان دبي للتسوق بداية رائعة لموسم جديد من التسوق والمرح والصفقات على مستوى المدينة بأكملها خاصة مع عروض الإقامة الفندقية والفعاليات المتنقلة لعلامات تجارية عالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز