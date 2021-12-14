طائرة الإمارات بكسوة الخمسين إلى البحرين احتفالاً باليوبيل الذهبي للمملكة

المصدر: البيان

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تعتزم طيران الإمارات تشغيل رحلة خاصة لمرة واحدة إلى البحرين غداً (الأربعاء 15 ديسمبر) بطائرة A380، وذلك قبل يوم واحد من احتفالات المملكة بيوبيلها الذهبي.

ويتزامن اليوم الوطني الخمسين لمملكة البحرين مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما تجسد رحلة طيران الإمارات الخاصة، بكسوة الخمسين التي تزين هيكل الطائرة الخارجي، العلاقات الأخوية المتميّزة بين البلدين الشقيقين.

وتتوقع طيران الإمارات قفزة في الطلب على السفر بين البحرين ودبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة المقبلة، وتعمل على تعزيز قدرتها لتلبية الأعداد الكبيرة من المسافرين.

وسوف تعمل رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 839" يوم 15 ديسمبر بطائرة A380، حيث تغادر مطار دبي الدولي في الساعة 4:05 عصراً، وتصل البحرين في الساعة 4:25 عصراً. وتقلع رحلة العودة "ئي كيه 840" من البحرين في الساعة 5:45 مساءً وتصل إلى دبي في الساعة 8:00 مساءً.

يذكر أن طيران الإمارات تخدم البحرين منذ أكثر من 20 عاماً، وتشغل حالياً 19 رحلة في الأسبوع إلى المملكة. وتواصل الناقلة العمل على إعادة بناء عملياتها تدريجياً من وإلى المملكة بما يتماشى مع الطلب المتزايد، ما يساعد على ربط المسافرين من البحرين بأكثر من 120 وجهة عالمية. كما تعمل طيران الإمارات بشكل وثيق مع شركاء الطيران والسفر في البحرين لتعزيز الاتصال وتوسيع نطاق الفوائد للمسافرين.

ووقعت طيران الإمارات، في معرض دبي للطيران الشهر الماضي، مذكرة تفاهم مع طيران الخليج لتطوير شراكة بالرمز وزيادة التعاون في عدد من المجالات عبر مختلف الأعمال. وتوفر الاتفاقية مزيداً من الخيارات الملائمة للمسافرين عبر شبكتي الناقلتين، بالإضافة إلى مزايا برنامج المسافر الدائم لكل منهما.

وسبق لطيران الإمارات تشغيل طائرة A380 إلى البحرين عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية احتفالاً بمناسبات خاصة ولدعم المتطلبات التشغيلية خلال مواسم السفر. وهناك حالياً أكثر من 50 طائرة A380 في الخدمة ضمن أسطول من طيران الإمارات، تعمل إلى 26 وجهة عالمية انطلاقاً من دبي. وقد سافر أكثر من 120 مليون راكب على طائرات الإمارات A380 منذ دخولها الخدمة ضمن الأسطول لأول مرة في عام 2008، وزارت الطائرة 77 مطاراً في رحلات منتظمة واحتفالاً بمناسبات خاصة.

ولا تزال تجربة طائرة الإمارات A380 تحظى بإعجاب وتفضيل عشاق السفر، لا سيما من حيث الرحابة والراحة التي توفرها. ويمكن للعملاء الذين يسافرون من وإلى البحرين يوم 15 ديسمبر الاستمتاع بمنتجات الطائرة المتميّزة، بما في ذلك أجنحة الدرجة الأولى الخاصة، والصالون الجوي وأحدث أنظمة الترفيه الجوي التي تقدم أكبر شاشات شخصية في الأجواء وخيارات لا تضاهى من المحتوى، بما في ذلك أكثر من 300 قناة أفلام وعروض وبودكاست وموسيقى عربية.

عرض خاص في اليوم الوطني

وتوفر طيران الإمارات لعملائها في البحرين فرصة السفر لزيارة أصدقائهم وعائلاتهم، أو حجز عطلة عبر شبكة الناقلة العالمية التي تغطي أكثر من 120 وجهة، وذلك بأسعار خاصة تبدأ من 240 ديناراً بحرينياً. كما تقدم "الإمارات للعطلات" خصماً يصل إلى 50% على الإقامة الفندقية مع إيداع 19 ديناراً بحرينياً مقدماً للشخص الواحد.

ويمكن للعملاء السفر إلى عمّان ابتداءً من 209 دنانير بحرينية في الدرجة السياحية و565 ديناراً في درجة الأعمال. وإلى أمستردام ابتداءً من 240 ديناراً في الدرجة السياحية و1032 ديناراً في درجة الأعمال. وإلى شيكاغو ابتداءً من 355 ديناراً في الدرجة السياحية و1749 ديناراً في درجة الأعمال. وإلى واشنطن العاصمة ابتداءً من 350 ديناراً في الدرجة السياحية و1699 ديناراً في درجة الأعمال. ويسري العرض على الحجوزات اعتباراً من اليوم وحتى 18 ديسمبر الجاري، للسفر حتى 31 مارس 2022.

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