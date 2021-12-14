الإمارات تؤكد ضرورة دعم السياحة العالمية عبر تشجيع استثمارات رواد الأعمال وتحفيز الابتكار

المصدر: أبوظبي- البيان

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أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أهمية تعزيز التعاون الدولي لدعم قطاع السياحة العالمي بالتركيز على الابتكار في مجال السياحة لخلق آليات مستدامة تدعم استعداد القطاع لمختلف المتغيرات المستقبلية، بالإضافة إلى وضع خطط ومبادرات لتشجيع رواد الأعمال على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال المشاركة بحلقة نقاشية وزارية حول الابتكار وريادة الأعمال في القطاع السياحي، على هامش ترؤسه وفد الإمارات للاجتماع الـ24 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وأشار الفلاسي إلى أن قطاع السياحة يعد مساهماً رئيسياً في الاقتصاد الوطني. وأثبت مرونة عالية في مواجهة الأزمات حيث استطاع القطاع أن يثبت قدرته الاستثنائية والتفوق خلال العام الجاري على أبرز 10 وجهات سياحية على مستوى العالم بتسجيل متوسط إشغال بلغ 62%.

متانة

وأوضح أن النتائج الإيجابية التي حققها قطاع السياحة العام الجاري، تأتي ترجمةً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتعكس متانة ومرونة قطاع السياحة الوطني وتطور سوق السياحة الإماراتية وتنوع منتجاته، مشيراً إلى مواصلة الإمارات جهودها لترسيخ مكانتها الرائدة على خارطة السياحة العالمية.

وأشار الفلاسي إلى أن تنمية السياحة الريفية والمقاصد السياحية الطبيعية تعد أحد أولويات استراتيجية الدولة للتنمية السياحية، ويتجلى ذلك في حجم المشاريع والاستثمارات الضخمة التي تخصصها الحكومة لتنمية مدن الإمارات، منها: خطط التنمية السياحية في حتا وخورفكان وجبل جيس إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى، مشيراً إلى أهمية التنمية الريفية في خلق فرصة جديدة لريادة الأعمال والابتكار.

وأكد على المكانة العالمية المرموقة التي تحتلها الإمارات في مجالات ريادة الأعمال والابتكار حيث تتبوأ مرتبة متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية ذات الصلة، إذ حلت الإمارات في الصدارة على مستوى المنطقة والرابعة عالمياً في مؤشر ريادة الأعمال العالمي 2020.

وتفوقت الدولة على العديد من الاقتصادات العالمية، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة للدولة تتطلع لتحقيق المزيد من التقدم في كافة المؤشرات العالمية. وكانت الوزارة أطلقت مؤخراً مبادرة «موطن ريادة الأعمال» .

لقاءات ثنائية

عقد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي عدداً من اللقاءات الثنائية مع ممثلي منظمة السياحة العالمية المعنيين بمجالات الابتكار وريادة الأعمال والتنمية المستدامة، وبحث خلالها عدداً من الأفكار والمبادرات الرائدة والعملية بالاستفادة من معرض إكسبو دبي.

يأتي ذلك من خلال تنظيم فعاليات لدعم السياحة خلال الربع الأول 2022، لفتح المجال أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من مختلف دول العالم لعرض أفكارهم ومشاريعهم الرقمية والابتكارية لتطوير قطاع السياحة بالدولة، وتعزيز جهود الوزارة في رقمنة الخدمات السياحية.

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