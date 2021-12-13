جبل جيس يستقطب مزيداً من الزوار بباقة موسعة من التجارب المتميزة والمستدامة

المصدر: رأس الخيمة- البيان

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كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، عن رؤيتها الجديدة لجبل جيس، أعلى قمة جبلية في الإمارات، وذلك احتفالاً باليوم الدولي للجبال، وفي إطار استراتيجية الوجهة الجديدة للإمارة، التي تركز على السياحة المستدامة، وحماية البيئة، ودفع عجلة النمو.

وبدءاً من قائمة الخدمات الموسعة في «مخيم بير جريلز للمستكشفين»، إلى إعادة افتتاح مطعم «1484 من بورو»، أعلى مطعم في الإمارات، بحلته الجديدة والموسعة، تأتي المعالم بتصاميم جديدة ومبتكرة، لتوفر وجهة مثالية للابتعاد عن صخب الحياة اليومية.

وتأتي التحسينات الجديدة في جبل جيس، في إطار استثمار قيمته نصف مليار درهم، كانت الهيئة قد أعلنت عنه في مطلع هذا العام، بالشراكة مع مجموعة «راك للضيافة القابضة»، و«غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة»، عبر 20 مشروعاً في جميع أنحاء الإمارة. وتشمل قائمة الإضافات المميزة الجديدة في الجبل، والمقرر افتتاحها خلال أواخر 2021/ مطلع 2022، ما يلي:

• «جيس سليدر»: زلاجة تسير على مسار فولاذي، هو الأطول في المنطقة بمسافة 1840 متراً. ومن المقرر افتتاحها خلال ديسمبر.

• أجنحة جيس: أول موقع مخصص للطيران المظلي بدول مجلس التعاون.

• أرجوحة جيس: مصنوعة من حبال مزدوجة توفر إطلالات خلابة، وفرصة لالتقاط أجمل الصور وإنشاء محتوى متميز.

وستشهد المرحلة التالية لإطلاق هذه التجارب المميزة، افتتاح عدد من مرافق الإقامة المستدامة الجديدة، وإطلاق مجموعة من الخدمات الأخرى في جبل جيس، خلال 2022 وما يليه، بما في ذلك:

• «إيرث ألتيتيود»: مفهوم فندق مؤقت يضم 15 وحدة إقامة مجهزة بالكامل، ومركز أنشطة ومسبحاً، ومن المقرر افتتاحه خلال الربع الأول 2022.

• مخيم جبل جيس «كلاود 7»: تجربة التخييم المستدام الأفضل على الإطلاق، مع وحدات للإقامة، والمقرر إطلاقها خلال الربع الرابع 2022.

• مخيم جيس: سيوفر خدمات الإقامة بتكلفة مناسبة لعشاق المغامرات الخارجية والتجارب المتميزة في أحضان الطبيعة، وسيكون بمثابة مركز ترفيهي جديد، يقدم مجموعة من النشاطات، مثل اليوغا وتجارب الطهو الحية لأشهى أصناف المطبخ الإماراتي، ومن المقرر افتتاحه خلال الربع الرابع من عام 2022.

• قرية المأكولات والمشروبات «جيس يارد»: تشتمل على أكشاك ومقطورات ومنافذ تجزئة لبيع الأطعمة، وشاحنات الطعام ذات التصاميم المتميزة، المستوحاة من الماضي، وسينما في الهواء الطلق، ومناطق لعب الأطفال، ومن المقرر افتتاحها مع نهاية عام 2022.

• «سيج لودج»، التابع لمجموعة «مانتيس»: وجهة جبلية فاخرة، تضم 70 مقصورة فاخرة، وتوفر تجربة جبلية تركز على الطبيعة، وباقة من التجارب الإبداعية والأنشطة المبتكرة والجولات الجبلية، برفقة مرشدين مختصين، ومن المقرر إطلاقها في 2023.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: بصفتنا هيئة مفوضة بتطوير تنظيم القطاع السياحي في رأس الخيمة، تتمحور مهمتنا، حول الحفاظ على بيئة جبال الحجر التي تحتضن جبل جيس، أعلى قمة في الإمارات. ومما لا شك فيه، أن الطبيعة الساحرة، تأتي في صميم هوية وجهتنا المتميزة، بتضاريسها الخلابة والمتنوعة، التي تحتضن العديد من الشواطئ البكر والصحاري الشاسعة.

وبطبيعة الحال، السلاسل الجبلية رائعة الجمال. ويشكل هذا ركيزة أساسية لاستراتيجية الوجهة السياحية الجديدة، التي تهدف لترسيخ مكانة الإمارة، كوجهة رائدة إقليمياً في مجال السياحة الصديقة للبيئة، بحلول 2025، وبالتالي، تمكيننا من تحقيق هدفنا باستقبال ثلاثة ملايين زائر سنوياً، بحلول 2030، لخوض التجارب السياحية المسؤولة والهادفة.

وبموقعه المتميز في سلسلة جبال الحجر المهيبة المطلة على رأس الخيمة، من ارتفاع 1934 متراً، سيكون «مركز جيس للمغامرة»، وجهة لمجموعة واسعة من التجارب الرائعة، التي تحتضنها قمم الجبال المحيطة.

وعاود مطعم «1484 من بورو»، أعلى مطعم في دولة الإمارات، فتح أبوابه في أكتوبر، بعد عملية توسعة، استهدفت تلبية الطلب المتنامي. ومن أبرز الإضافات الجديدة لهذا الموسم، صالة الإطلالة من 1484 على سطح المطعم، والتي توفر إطلالات خلابة، ويمكن حجزها حصرياً أيضاً للمناسبات والتجمعات الخاصة. وخضع مركز الاستقبال، بدوره، لعملية تجديد، شهدت افتتاح متجر للهدايا التذكارية، وعدداً من مرافق الصلاة.

وهناك مقصورات إقامة إضافية، وأنشطة جديدة في «مخيم بير جريلز للمستكشفين»، إلى جانب دورة الحبال «روبز كورس»، مسارات محدثة، وجسر بورما الجديد في مشروع «فيا فيراتا» التجاري الوحيد من نوعه في المنطقة (من المقرر افتتاحه في ديسمبر)، مركز استقبال وطاقم تشغيلي جديدان لتجارب المسارات الانزلاقية في جبل جيس، تجارب ومسارات محسنة لأنشطة المسير الجبلي، محطات شحن وخدمات تأجير الدراجات الكهربائية.

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