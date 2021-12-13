ويز إير أبوظبي تضيف كراسنودار الروسية إلى قائمة وجهاتها

المصدر: وام

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أعلنت "ويز إير أبوظبي" عن إضافة كراسنودار الروسية، إلى قائمة وجهاتها ولتكون الوجهة الثانية للشركة إلى جانب موسكو من أبوظبي.

وستبدأ "ويز إير أبوظبي" تسيير رحلاتها كراسنودار اعتباراً من 7 فبراير 2022 بمعدل مرتين بالأسبوع يومي الاثنين والجمعة، ليرتفع بذلك عدد الوجهات التي تصل إليها الشركة إلى 34 وجهة.

وقال كيس فان شايك المدير العام لشركة "ويز إير أبوظبي": "يسعدنا إضافة وجهة ثانية من روسيا، إذ نحرص على مواصلة تكثيف عملياتنا مع تخفيف قيود السفر من وإلى أبوظبي حيث تعد كراسنودار وجهة مميزة لما تتمتع به من معالم سياحية وثقافية وتاريخية".

من جانبه، قال أليكسي ستاروستين، المدير التنفيذي لشركة "أيرودايماميكس" المحدودة المسؤولة عن إدارة مطارات سوتشي وكراسنودار وأنابا: "نرحب بشركة طيران جديدة ستبدأ بتسيير رحلاتها بشكل مباشر إلى كراسنودار أحد المطارات التي نشرف على عملياته ونحن على ثقة من أن المسار الجديد سيحظى بشعبية بين سكان كراسنودار والمدن المجاورة لها نظراً لموقع المدينة الاستراتيجي".

وتابع: "يمكن للمسافرين أيضاً وصل رحلاتهم من مطار أبوظبي إلى وجهات أخرى تسييرها "ويز اير أبوظبي" بما فيها البحرين وسلطنة عمان ودول أخرى. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تصبح كراسنودار وجهة مفضلة للزوار من دولة الإمارات".

ويضم أسطول طائرات "ويز إير أبوظبي" 4 طائرات من طراز إيرباص A321neo الجديدة كليًا، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.

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