توقيع تعهد استراتيجية الوجهة السياحية المستدامة برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تعهدت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، والهيئات الحكومية والفنادق وشركات القطاع الخاص، بدعم إمارة رأس الخيمة في تحقيق «استراتيجية الوجهة السياحية المستدامة»، والتي تعمل على ترسيخ الإمارة وجهة رائدة إقليمياً في السياحة الصديقة للبيئة، بحلول 2025.

وأوضح راكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن الاستراتيجية الجديدة، التي تقودها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، علامة فارقة في خطط الإمارة لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل، وحفز النمو السياحي الشامل، وترسي الاستراتيجية عدداً من المبادئ التوجيهية لجميع أصحاب المصلحة في قطاع السياحة.

وأضاف: توفر الاستراتيجية إطاراً للعمل عبر برنامج متنوع من الأنشطة، تشمل: حماية وتعزيز التراث الثقافي والطبيعي لإمارة رأس الخيمة، عبر تطبيق أطر عمل الإدارة المستدامة، وتبني مبادئ البناء الأخضر، وتنفيذ مشاريع وتجارب سياحية جديدة ومستدامة، تجمع الجودة العالية والأصالة، وتنسجم مع بيئات رأس الخيمة الطبيعية، وضمان تحقيق عوائد اقتصادية من الاستثمار السياحي، وتنمية رأس المال البشري، وإجراء قياس ومعايرة دورية، وفق مؤشرات السياحة البيئية والاقتصادية والثقافية الرئيسة، والسعي لخفض استهلاك الطاقة والمياه، وتوليد النفايات على مستوى الوجهة، وتعزيز مرونة القطاع السياحي، واحترام وحماية المجتمعات المحلية وثقافتها.

وأكد الدكتور سيف الغيص مدير عام هيئة حماية البيئة في رأس الخيمة، أن توقيع التعهد، يأتي لتعزيز جهود الهيئة في قطاع السياحة البيئية والمستدامة، من خلال التعاون مع الجهات المختصة الحكومية والخاصة، في تطوير آليات إقامة وتنفيذ المشاريع، التي تستهدف القطاع السياحي، وخاصة بالمواقع الجبلية والطبيعية والشاطئية، حيث شهدت رأس الخيمة نهضة كبيرة في المنتجات السياحية، وخاصة الطبيعية، التي يحتاج إليها السياح من الدول العالمية.

وأوضح أحمد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، أن التعهد يدعم استراتيجيتنا في قطاع السياحة التراثية، تماشياً مع مشاريع التنقيب عن الحضارات، التي شهدتها إمارة رأس الخيمة، والحفاظ على المباني الأثرية الواقعة في المواقع الأثرية والتاريخية بالإمارة، من خلال ترميمها، وإعادة تأهيلها، باتباع أفضل الممارسات والمعايير العالمية للصيانة الدولية.

قائمة الموقعين

تشمل قائمة الموقعين هيئة تنمية السياحة، الغرفة، هيئة حماية البيئة والتنمية، والبلدية ، ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، والمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، ومطار رأس الخيمة، ورأس الخيمة العقارية، والحمرا، و مرجان، وريتز كارلتون، وهيلتون رأس الخيمة بيتش ريزورت، ومزرعة لآلئ السويدي، ومجموعة ذا واريور، وأدفينتشراتي أوتدور.‏

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز