ألمانيا تشهد إقبالاً لافتاً من السياح القادمين من دول الخليج العربي

المصدر: دبي - البيان

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شهدت ألمانيا تزايداً في معدلات الإقامة من الزوار القادمين من دول الخليج العربي بنسبة تصل إلى 29.6 % على أساس سنوي لغاية سبتمبر 2021، وحازت رضا المسافرين وإعجابهم بالخيارات المتوفرة ومعايير الجودة والإقامة وساعات العمل باعتبارها العوامل الأعلى تقييماً حسب استطلاع مراقبة الجودة في قطاع السياحة الألماني.

وقالت يامينا صوفو، مديرة إدارة المبيعات والتسويق للمكتب الوطني الألماني للسياحة: حققت حملاتنا السياحية لهذا العام نجاحاً كبيراً، بما فيها حملة وجهات ألمانية ثقافية التي تركز على التنوع الغني الذي تقدمه ألمانيا من تجارب ثقافية أصيلة، بالإضافة إلى حملة فيل جود التي تسلّط الضوء على عروض السياحة المستدامة التي نقدمها. وستجمع الحملة الجديدة لعام 2022، تحت عنوان لنحتضن الطبيعة الألمانية، بين مفاهيم جميع الحملات لتستعرض أهم المناطق الطبيعة ومعالم الجذب في الدولة. كما استقطبت حملاتنا العالمية لعام 2021 المسافرين القادمين من دول الخليج العربي.

وشهدت المدن الألمانية، بما فيها العاصمة برلين، افتتاح العديد من مناطق الجذب الرئيسية خلال هذا العام، الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانتها كوجهةٍ مثاليةٍ أمام السياح المسافرين من دول الخليج العربي ويرتقي بقطاع السفر الذي قد يواصل مساره التصاعدي بشكل ثابت في مدينة برلين.

كما افتتح حصن هومبولت أبوابه مؤخراً ليقدم لأصحاب العقول الشغوفة من جميع الأعمار مركزاً ثقافياً وفنياً وعلمياً، مع إتاحة الفرصة للتعرف على 800 عامٍ من تاريخ ألمانيا العريق، واستكشاف مجموعة من مقتنيات المتحف الإثنولوجي ومتحف الفن الآسيوي.

وتم افتتاح المعرض الوطني الجديد في المركز الثقافي عقب عملية تجديد شاملة للمكان، ليستعرض مجموعة من الأعمال الفنية التي تعود للقرن العشرين.

وتولي مدينة برلين اهتماماً كبيراً بتكريس مبادئ الحرية والوحدة، حيث أعلنت مؤخراً عن البيت الواحد، وهو مشروع كبير وجديد يجمع بين دور العبادة للديانات الرئيسية الثلاث وهي الإسلام والمسيحية واليهودية، ويدعو لاحترام عقيدة الآخر. ومن المتوقع إطلاق المشروع خلال عامي 2024/25.

وتعمل العاصمة الألمانية على جذب السياح من دول الخليج العربي لزيارتها في صيف 2022 من خلال سلسلة من الفعاليات مثل كرنفال الثقافات الذي يُقام من 3 وحتى 6 يونيو ويجمع بين الرقص والموسيقى وسط أجواء رائعة تحتفي بالتنوع الثقافي الغني. ويقدم مهرجان الموسيقى الكلاسيكية في الهواء الطلق في ساحة جيندارمينماركت مزيجاً من موسيقى الروك والبوب والجاز، ويعتبر من الفعاليات الرئيسية في برلين، حيث تقام دورته الجديدة بين 7 و22 يوليو. ويمكن لعشاق سباقات الماراثون المشاركة في ماراثون برلين بين 23 و25 سبتمبر.

وأعلنت الحكومة الفيدرالية الألمانية مؤخراً عن تخفيف قيود السفر الخاصة بـ«كوفيد 19» لجميع المسافرين بعمر 12 عاماً وما فوق، بغض النظر عن تلقيهم اللقاح، مما يتيح للمسافرين من الإمارات والبحرين والكويت وقطر والسعودية إمكانية دخول ألمانيا بعد تقديم نتيجة سلبية لاختبار «كوفيد 19» يتم إجراؤه قبل 72 ساعة من السفر؛ بينما يستطيع المسافرون القادمون من ألمانيا ممن حصلوا على لقاح«كوفيد 19» دخول الإمارات اعتباراً من نوفمبر دون الحاجة لإجراء اختبار PCR.

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