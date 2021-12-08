«ياس ووتروورلد» تستضيف أجمل أمسيات الأفلام

المصدر: أبوظبي - البيان

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مع عودة الأجواء الشتوية الجميلة والنسمات المنعشة، تعتبر «ياس ووتروورلد أبوظبي»، الوجهة الأمثل للاستمتاع بتجربة سينما خارجية فريدة، في الهواء الطلق. وتستضيف «ياس ووتروورلد أبوظبي»، فعالية «ليالي أفلام الشتاء»، في دورتها الثالثة، والتي ستتميز بباقة من الأفلام العائلية المفضلة، التي ستعرض مساءَ كل يوم جمعة، لغاية 24 ديسمبر 2021، في تجربة سينما خارجية، مع النسمات العليلة والإطلالات الرائعة، لتمنح العائلات وعشاق الأفلام، أوقاتاً استثنائية، مع مجموعة من أروع الأفلام، مثل: «القطار القطبي السريع»، و«الأقدام المرحة»، و«قزم»، و«هاري بوتر وحجر الفيلسوف». وتبدأ عروض الأفلام عند الساعة 6:00 من مساء كل يوم جمعة، على شاشة عرض خارجية كبيرة في «بحيرة أمواج»، حيث ستتوفر المقاعد وفق أولوية الوصول.

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