الاتحاد للطيران تختار «أد-ليب.أيو» لتطوير حملات التسويق الرقمي متعددة القنوات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أبرمت الاتحاد للطيران، وشركة «أد-ليب.أيو» شراكة للارتقاء بقدرات الاتحاد للطيران في الإعلان الرقمي إلى المستوى التالي بالاستفادة من منصة «أد-ليب.أيو» لمسوقي العلامات التجارية المتمرسين في القطاع الرقمي.

وبعد إجراءات صارمة لطلبات تقديم العروض، وقع الاختيار على منصة «أد-ليب.أيو» لتقديم واجهة سهلة الاستخدام ذات قابلية توسيع سلسة وسير عمل شفاف لتمكين الفِرَق من التعاون في إنتاج الإعلانات المؤتمتة عبر شاشات العرض ووسائل التواصل الاجتماعية والفيديو.

بالإضافة إلى ذلك، لبى حل «أد-ليب.أيو» احتياجات الاتحاد للطيران إلى زيادة التخصيص والتحسين الديناميكي للتصميم الإبداعي باستخدام منهجية أتمتة ذكية تجمع بين الخبرة الإبداعية لشريكهم في الإنتاج، شركة «إي جي+»، وخبرات وكالتهم الإعلامية «كروسميديا» في حركة المرور عبر الإنترنت وفي مجال الجماهير.

وقالت أمينة طاهر، نائب الرئيس لشؤون العلامة التجارية والتسويق والرعاية في الاتحاد للطيران: يجب أن تتوسع حملاتنا بسهولة لتصل إلى أكثر من 20 سوقاً يضم كل منها ما يصل إلى 25 مساراً، كما تتضمن كل منها فئات متعددة من حيث المقصورة والأسعار.

ويضاف إلى هذا التعقيد أهمية لقاء عملائنا عبر الإنترنت في المنصة وبالطريقة التي يفضلونها- بغض النظر عن القناة أو الصيغة الإبداعية، ما يؤدي إلى صعوبات متزايدة لتوسيع حملات التسويق وإدارتها.

ونتطلع إلى الشراكة مع «أد-ليب.أيو» لإدارة حملاتنا بسهولة لتلبية هذه المتطلبات مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الأهمية لعملائنا المستهدفين.

وقال أولي مارلو توماس، مؤسس ورئيس شركة «أد-ليب.أيو»: تتوقع الاتحاد للطيران من خلال قياسها لنبض السوق انتعاشاً في مجال السفر. ويعود ذلك جزئياً للثقة التي بنتها مع عملائها خلال الجائحة.

ونعرب في «أد-ليب.أيو» عن فخرنا بأن نغدو جزءاً جوهرياً من مبادراتهم لتوسيع نطاق وعمق علاقاتهم مع المسافرين في جميع أنحاء العالم. ونتطلع إلى تعزيز حضورنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم علامات تجارية عالمية المستوى على غرار الاتحاد للطيران.

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