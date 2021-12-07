هيئة الإنماء التجاري والسياحة تطلق حملة «الشارقة بين يديك»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة عن إطلاقها حملة «الشارقة بين يديك»، بالتعاون مع مجموعة من شركائها الاستراتيجيين في قطاع السياحة والفندقة، وتبدأ الحملة 9 ديسمبر وتستمر حتى 19 فبراير 2022.

وتهدف الحملة إلى تقديم عروض وحزم سياحية متكاملة للمقيمين وزوار وسياح الشارقة على اختلاف فئاتهم بالشراكة مع المنشآت الفندقية في الإمارة والوجهات السياحية المختلفة.

وبما يتناسب مع أذواقهم ومتطلباتهم، ويتيح لهم الفرصة للتعرف على الشارقة وفق طريقتهم الخاصة من خلال حزم سياحية تم تصميمها خصيصاً لهم. ما يرسخ مكانة الشارقة كوجهة سياحية عائلية متكاملة وعالمية المستوى، ويعزز مفهوم الاستكشاف الذاتي لدى السياح.

ويقدم موقع الحملة findyoursharjah.com للسياح الداخليين والخارجيين 10 أسابيع من العروض والحزم السياحية المميزة وتجارب الإقامة غير المسبوقة في مناطق إمارة الشارقة الرئيسية والتي تتضمن:

مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والساحل الشرقي، وذلك بأسعار تنافسية تسعى لجذب السياح والزوار للإقامة في فنادق الشارقة والاستمتاع بتجاربها ومنتجاتها السياحية الغنية، حيث تدمج العروض بين الإقامات الفندقية والأنشطة والفعاليات الخاصة بالوجهات السياحية في الإمارة.

وتتضمن هذه الحزم والعروض العديد من الميزات والتي تشمل أسعار الفنادق، وتكلفة الأنشطة، وتذاكر الوجهات السياحية، إلى جانب تخفيضات مميزة للمطاعم وعروض الأماكن الترفيهية. وأكد خالد المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن إمارة الشارقة تمتلك مقومات سياحية غنية تجعل منها وجهة سياحية متكاملة لجميع السياح من كل دول العالم.

وذلك بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة، والتي عملت بشكل حثيث منذ سنوات على تطوير القطاع السياحي والاستثمار في التنوع الهائل لطبيعة الإمارة، عبر رفد القطاع بالمشاريع والوجهات النوعية التي تواكب النمو السياحي للإمارة وتطلعات زوارها.

وأضاف: من خلال الحملة تسعى الهيئة إلى ترسيخ مكانة الإمارة الباسمة كوجهة سياحية ترفيهية وثقافية بامتياز، توفر للزوار والسياح خيارات وتجارب استثنائية تتيح لهم استكشاف الإمارة وأنشطتها وفق رغباتهم وما يفضلونه من أنشطة وتجارب سياحية متنوعة، وتعرفهم بشكل أعمق بمناطق الجذب السياحي.

وبالتنوّع المميز الذي يمتاز به المنتج السياحي في الشارقة ما بين السياحة البيئية وسياحة المغامرات إلى جانب التراث والثقافة والفنون والترفيه وغيرها الكثير. كما نهدف إلى تعزيز أداء القطاع الفندقي في الإمارة بالتزامن مع مرحلة التعافي العالمية لقطاع السياحة وتوقعاتنا بعودة انتعاش أداء سياحة إمارة الشارقة، وبشكل يضمن تطبيق جميع التدابير والإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامة جميع الزوار.

وتتضمن الحزم باقات مختلفة تشمل «باقة الترفيه الحصرية» و«باقة الإقامة الفندقية الحصرية»، إلى جانب «باقة الأنشطة الحصرية» و«باقة الأطعمة والمأكولات الحصرية».

بالإضافة لـ «باقة الرفاهية الحصرية». وتستهدف الحملة السياح والزوار من داخل وخارج الدولة، والذين تتنوع اهتماماتهم بين السياحة العائلية إلى محبي الأنشطة الخارجية في الهواء الطلق، وعشاق الطعام، بالإضافة إلى المهتمين بالتراث والثقافة والطبيعة، فضلاً عن السياحة الشاطئية ورحلات استكشاف الذات ومحبي سياحة المتاحف وغيرها الكثير.

وتتضمن قائمة الفنادق المشاركة: شيراتون الشارقة، نزل الرفراف، دبل تري من هيلتون، سنترو الشارقة، منتجع كورال بيتش الشارقة، أوشيانك خورفكان، منتجع ماربيلا، فندق البيت، فندق جراند الشارقة، منتجع واحة البداير، ونزل القمر، أما قائمة الوجهات والفعاليات فتتضمن عدداً من الوجهات والأنشطة التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير - شروق، إلى جانب عدد كبير من المطاعم والمقاهي في جميع أنحاء الإمارة.

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