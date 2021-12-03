طيران الإمارات تستأنف خدمة نيجيريا وتعمل يومياً إلى لاغوس وأبوجا

المصدر: البيان

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أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف خدمة نيجيريا اعتباراً من 5 ديسمبر الجاري. وسوف تخدم الناقلة وجهتيها في تلك الدولة الأفريقية، لاغوس وأبوجا، برحلات يومية، لتوفر لعملائها النيجيريين السفر بسهولة إلى دبي، التي تعد وجهة شهيرة للسياحة والأعمال، ومنها إلى مختلف المحطات على شبكة خطوط طيران الإمارات التي تغطي حالياً أكثر من 120 وجهة عالمية.



وسوف تغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 785" مطار دبي الدولي في الساعة 11 صباحاً لتصل إلى أبوجا في الساعة 3:40 عصراً. أما رحلة العودة "ئي كيه 786"، فتقلع من أبوجا في الساعة 7 مساءً وتصل إلى دبي في الساعة 4:35 صباح اليوم التالي.



كما ستغادر الرحلة "ئي كيه 783" مطار دبي الدولي في الساعة 10:30 صباحاً وتصل إلى لاغوس في الساعة 3:40 عصراً. وتقلع رحلة العودة "ئي كيه 784"، من مطار لاغوس في الساعة 6:10 مساءً، لتحط في مطار دبي الدولي في الساعة 4:15 صباح اليوم التالي.



يمكن حجز التذاكر على emirates.com وتطبيق طيران الإمارات ومكاتب مبيعات طيران الإمارات وعبر وكلاء السفر المعتمدين وكذلك وكلاء السفر عبر الإنترنت.



وتساعد طيران الإمارات عملاءها على السفر بأمان وثقة، مع تنفيذ تدابير الصحة والسلامة الرائدة في الصناعة في كل مراحل الرحلات، ما يسرع تواصل المجتمعات ويسهل الانتعاش الاقتصادي. وتوفر الناقلة أيضاً أحدث المعلومات لعملائها، وتسهّل الإجراءات من خلال التحقق الرقمي عبر جواز سفر اياتا، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا البيومترية لإنهاء إجراءات السفر من دون تلامس.



ولضمان السلامة، تعد اختبارات "كوفيد-19" إلزامية لجميع الركاب القادمين إلى دبي، بمن فيهم مواطنو الإمارات العربية المتحدة والمقيمون والسياح، بغض النظر عن الدولة التي يأتون منها. وينبغي أن يحمل المسافرون القادمون من نيجيريا شهادة فحص PCR سلبية أجري في غضون 72 ساعة قبل المغادرة. كما أعدّ المركز النيجيري لمكافحة الأوبئة قائمةً بالمختبرات المعتمدة للمسافرين المغادرين من نيجيريا، الذين ينبغي عليهم إجراء الاختبارات والحصول على شهاداتهم منها ليتم قبولهم على الرحلة. كما سيجرى لهم إجراء اختبار آخر عند الوصول إلى مطار دبي الدولي. وينبغي أيضاً على المسافرين إلى نيجيريا تلبية متطلبات وجهاتهم.



وحافظت دبي، منذ استأنفت نشاطها السياحي بأمان في يوليو 2020، على مكانتها كواحدة من أكثر وجهات العطلات شعبية في العالم، خصوصاً خلال فصل الشتاء. وتقدم المدينة لزوارها من السياح ورجال الأعمال مجموعة متنوعة من التجارب ذات المستوى العالمي. وكانت من أوائل مدن العالم التي نالت ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC، ما يُعد شهادة على فعالية تدابير دبي الشاملة لضمان صحة الضيوف وسلامتهم.



وتتيح دبي لزوارها حتى نهاية مارس 2022 الاستمتاع بزيارة معرض إكسبو 2020 دبي والاستمتاع بالخبرات والتجارب التي تناسب جميع الأعمار والاهتمامات، بما في ذلك ورش العمل المتخصصة والعروض الحية وغيرها. ويستطيع رواد المعرض زيارة أجنحتهم الوطنية لتذوق أطعمتهم التقليدية، وكذلك أجنحة الدول المشاركة البالغ عددها 190 لتجربة ثقافات أخرى وعروض مميزة، أو زيارة مختلف الأجنحة الخاصة للإطلالة على المستقبل والابتكارات التي ستحدث فرقاً في عالم الغد. وتقدم طيران الإمارات لزوار دبي أو عبرها خلال إكسبو 2020 بطاقة دخول إلى إكسبو ليوم واحد مجاناً مقابل كل تذكرة طيران.

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