6 خطوات يتعين على المسافرين المصريين إلى السعودية اتخاذها

المصدر: البيان

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كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، الإجراءات الضرورية التي ينبغي للمصريين الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية اتباعها.

وحدد حنفي في تصريحات للصحيفة بالتزامن مع بدء السعودية استقبال أولى الرحلات الجوية القادمة من مصر، بعد فتح خطوط الطيران المباشر بين البلدين صبيحة يوم الأربعاء، 6 إجراءات يتوجب اتخاذها قبل السفر وعند الوصول إلى السعودية وهي:

1- عمل مسحة (pcr) لفيروس كورونا قبل موعد السفر بـ (72) ساعة.

2- التسجيل على منصة (قدوم) الإلكترونية قبل السفر.

3- الحجز بأحد الفنادق المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية لمدة 5 أيام لقضاء الحجر الصحي المؤسسي بها.

4- إذا كان محصنا بأحد التطعيمات المعتمدة بالسعودية يجب حصوله على شهادة شاملة الـ (QR).

5- إذا كان حصل على جرعة تطعيم من اللقاحات المعتمدة بالمملكة قبل النزول لمصر، يأتي للملكة ويحجر 3 أيام على أن يتم عمل مسحة (PCR) بعد 48 ساعة من القدوم، وفي اليوم الثالث إذا طلعت المسحة سلبية يمارس حياته بشكل عادي.

6- عمل مسحة (pcr) في اليوم الـ 5 من الحجر الصحي المؤسسي.

ووصف نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية فتح الطيران المباشر بين مصر والسعودية بانه "خطوة موضع ترحيب كبير لدى أبناء الجالية المصرية في السعودية أو حتى المصريين الموجودين خارج المملكة الذين يرغبون في القدوم إليها".

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