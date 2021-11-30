الترويج لمعالم أبوظبي بالمعرض العالمي لسياحة الحوافز والاجتماعات في برشلونة

المصدر: أبوظبي- البيان

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يشارك مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض بدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في المعرض العالمي لسياحة الحوافز والاجتماعات والفعاليات الذي تتواصل فعالياته في مدينة برشلونة الإسبانية لغاية 2 ديسمبر.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض الذي يُعد أحد أبرز المعارض السنوية المعنية بسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض على مستوى العالم أكثر من 15000 متخصص ورواد القطاع من 100 دولة من حول العالم.

ويسلط مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في مشاركته الضوء على المقومات والمعالم السياحية التي تمتلكها الإمارة، وإبراز البنية التحتية المتطورة، والمرافق والمعالم في أبوظبي، والتي تجعلها مركزاً عالمياً لاستضافة الفعاليات العالمية، إلى جانب استعراض جهود أبوظبي في توفير بيئة صحية وآمنة، ومبادراتها لدعم مسيرة تعافي القطاع من تداعيات الجائحة لضمان استدامة نموه وتطوره في المستقبل.

وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: توفر المعارض والمؤتمرات الدولية مثل المعرض العالمي لسياحة الحوافز والاجتماعات والفعاليات فرصة مثالية لتعزيز علاقات التعاون والتواصل بشركائنا وعقد اتفاقات تُسهم في تطوير ونمو القطاع.

ويقام المعرض العالمي لسياحة الحوافز والاجتماعات والفعاليات سنوياً في مدينة برشلونة الإسبانية منذ 30 عاماً، سعياً إلى إلهام العاملين في هذا القطاع توفير تجارب استثنائية لعملائهم من خلال تنظيم جلسات وفعاليات وحوارات تغطي اتجاهات هذه الصناعة كافة.

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