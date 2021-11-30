تايلاند توافق على إصدار تأشيرة للعلاج الطبي لتعزيز السياحة

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافق مجلس الوزراء التايلاندي اليوم الثلاثاء على إصدار تأشيرة علاج طبي لمدة عام، وذلك ضمن خطط جذب المسافرين الأجانب القادرين على إنفاق مبالغ كبيرة وجعل البلاد مركزاً للرعاية الصحية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الحكومة القول في بيان اليوم إن حامل تأشيرة للدخول مرات متعددة يمكن أن يصاحبه ثلاثة أشخاص كحد أقصى والبقاء لمدة 90 يوما في كل زيارة.

وجاء في بيان الحكومة أن التأشيرة سوف تغطي الأمراض والخدمات الطبية التي تبرع فيها تايلاند مثل مكافحة الشيخوخة وإعادة التأهيل وعلاجات السرطان والقلب الأوعية والعناية بالأسنان والجراحات التجميلية.

ويتعين على المتقدمين للحصول على التأشيرة تقديم بيان بنكي يتوافر مبلغ لا يقل عن 80 ألف بات (23 ألفا و730 دولارا) للإنفاق المحلي والحجز الطبي لمدة 30 يوما مقدما وتأمين لا يقل عن 100 ألف دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز