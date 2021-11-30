البرازيل تعتزم افتتاح مكتب سياحي في دبي

المصدر: دبي- البيان

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تعتزم البرازيل افتتاح مكتب للسياحة في دبي، وذلك في خطوة تستهدف توطيد العلاقات على صعيد التجارة والسياحة.

وخلال اجتماعٍ جرى مؤخراً بين صالح السويدي سفير الإمارات في البرازيل، وكارلوس بريتو، رئيس مجلس السياحة البرازيلي (إمبراتور)، أكد الأخير بأن البرازيل جاهزة لاستقبال السياح الدوليين في ظل التقدم الذي أحرزته على صعيد التطعيم ضد فيروس «كوفيد 19».

وقال بريتو: يشهد قطاع السياحة البرازيلي انتعاشاً مع العودة التدريجية لحركة النقل الجوي وإشغال الفنادق على صعيد السياحة الداخلية إلى مستوياتهما تقريباً قبل الجائحة. ونتطلع إلى استقبال المزيد من الزوار من الإمارات، ونعمل باتجاه هذا الهدف خلال معرض إكسبو دبي، مستفيدين من نجاحه الكبير.

ومن النقاط الهامة التي تمت مناقشتها تحسين شبكة الطيران بين الإمارات والبرازيل. فمنذ 31 أكتوبر أعادت «طيران الإمارات» رحلاتها الجوية إلى ساو باولو على متن طائرة إيرباص A380، كما تجري محادثات بشأن إعادة الشركة لرحلاتها إلى ريو دي جانيرو، مع دراسة تسيير رحلات جوية إلى وجهات برازيلية أخرى، مثل وجهات الشمال الشرقي من البلاد.

وفي جانب آخر، تعزز البرازيل قدراتها لتقديم تجارب مخصصة للسياح المسلمين. ورغم احتضانها لمؤسسات سياحية حائزة شهادات حلال، لكن تعتزم البرازيل إطلاق خطة وطنية لإعداد القطاع السياحي من أجل استقبال هذه الشريحة من السياح بأعلى درجات التميز والضيافة. ويتولى إطلاق هذه المبادرة الغرفة التجارية العربية البرازيلية والاتحاد الوطني لتجارة السلع والخدمات والسياحة.

وأظهر استطلاع أجرته مؤخراً الغرفة التجارية العربية البرازيلية أن 6% من سكان البرازيل من العرب وسلالاتهم؛ ما يشكل نحو 11 مليون شخص.

وعلى صعيد الأعمال، تجمع البرازيل والإمارات علاقات راسخة. وطبقاً لسفارة الإمارات في البرازيل فقد استثمرت شركة «مبادلة»، نحو 2 مليار دولار في البرازيل؛ وهناك حضور قوي لشركة «دي بي ورلد»، وهي واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم؛ كما طورت «الياه سات»، في إطار شراكة بين الإمارات والبرازيل، قمراً صناعياً أكمل الاختبارات الضرورية وسيوفر خدمة الإنترنت قريباً.

وأشار وزير السياحة البرازيلي جيلسون ماتشادو إلى تنامي اهتمام العرب بالبرازيل، وهو ما يمنح الشراكات بين الإمارات والبرازيل مستقبلاً واعداً للغاية، وقال: تمثل الإمارات سوقاً مهمة جداً، ونحن على ثقة بأننا سنجذب العديد من السياح لاستكشاف البرازيل بطبيعتها المذهلة وثقافتها الغنية وحفاوة شعبها.

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