«البندر روتانا»: إكسبو فرصة كبيرة للعاملين في الضيافة

المصدر: دبي - البيان

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أكد أيمن عاشور، مدير عام فندق «البندر روتانا» و«أرجان من روتانا»، أن الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي» يشكل فرصة كبيرة للعاملين في قطاع الضيافة، حيث بدت الفنادق والمطاعم صاخبة وزاخرة بكافة الأنشطة مرة أخرى، مع زيادة كبيرة في نسبة الإشغال منذ بداية المعرض الدولي.

جاءت تصريحات عاشور بمناسبة احتفال الإمارات باليوبيل الذهبي والموسم الاحتفالي مع «البندر روتانا». وبينما تحتفل الإمارات بعيدها الوطني الـ 50 عاماً في الثاني من ديسمبر 2021، يتأهب «البندر روتانا»، ذو الواجهة البحرية الرئيسية وأحد فنادق فئة الخمس نجوم لإطلاق مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى إدخال البهجة والسرور في قلوب المقيمين والزائرين على حد سواء.

وقال: مما لا شك فيه، فإن النجاح الذي تم تحقيقه خلال الخمسين سنة الماضية يعود إلى قادة الإمارات أصحاب الرؤى الحكيمة، حيث حققت البلاد العديد من الانجازات البارزة في كل القطاعات تقريباً. وتعد الإمارات واحدة من أفضل البلدان في العالم من حيث التعامل مع جائحة كوفيد 19 حيث تميزت طريقة التعامل مع الجائحة بالفاعلية الكبرى.

وقال عاشور: يعتبر الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي فرصة عظيمة لنا كعاملين في صناعة الضيافة حيث بدت الفنادق والمطاعم صاخبة وزاخرة بكافة الأنشطة مرة أخرى. لقد شهدنا زيادة كبيرة في نسبة الإشغال منذ بداية إكسبو.

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