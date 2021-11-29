13 مليون نزيل في فنادق الإمارات بنهاية سبتمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقد مجلس الإمارات للسياحة اجتماعه الرابع لعام 2021، برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعضوية رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة.

واستعرض المجلس بيانات السياحة والفنادق للربع الثالث 2021، حيث استقطبت المنشآت الفندقية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث نحو 13 مليون نزيل، قضوا أكثر من 52 مليون ليلة فندقية بنمو 24% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، فيما بلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية نحو 16 مليار درهم بنمو 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وواصلت المنشآت الفندقية تسجيل متوسط نسبة إشغال بلغ 62% متقدمة على أبرز 10 وجهات سياحية على مستوى العالم.

وناقش المجلس آليات تنسيق التعاون بين الجهات الأعضاء على المستويين الاتحادي والمحلي لدعم الجهود الترويجية للسياحة في الدولة مع التركيز على حملات السياحة الداخلية بالتزامن مع دخول موسم الشتاء الذي يعتبر فترة جذب سياحي نشطة في الدولة.

مقترحات وأفكار

واستعرض المجلس بالتنسيق مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات خطط إطلاق الدورة الثانية من حملة «أجمل شتاء في العالم»، والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمقرر انطلاقها في ديسمبر 2021، واطلع المجلس على المقترحات والأفكار الجديدة للدورة الثانية من الحملة، والتي تستهدف إبراز الهوية السياحية الإماراتية، والفعاليات السياحية المتنوعة في الدولة، وتعزيز مكانة الدولة كموطن لأصحاب المهارات والمشاريع الريادية وجذب الاستثمارات في المجال السياحي.

وأكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص لإنجاح حملة أجمل شتاء في العالم في دورتها الثانية، والبناء على ما تحقق من إنجازات في الدورة الأولى لتحقيق إنجازات جديدة أكثر تميزاً، ما سيعزز من مكانة الإمارات كوجهة سياحية رائدة ومستدامة عالمياً. الجدير بالذكر أن حملة أجمل شتاء في العالم قد لاقت نجاحاً لافتاً في دورتها الأولى التي امتدت من 13 ديسمبر 2020 حتى 25 يناير 2021 وأثمرت عن زيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 وبإجمالي 950 ألف نزيل فندقي، وتحقيق إيرادات للمنشآت الفندقية بالدولة بإجمالي مليار درهم.

كما اطلع المجلس على خطة عمل للتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتطوير برامج تنمية السياحة الخارجية وزيادة استقطاب الزوار من الأسواق المصدرة للسياح، فضلاً عن استعراض المبادرات والخطط الهادفة لفتح أسواق جديدة تعزز مكانة الدولة على خريطة السياحة العالمية.

تضافر الجهود

وأكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن إنجازات قطاع السياحة ونموه واستدامته تـأتي بفضل رؤية القيادة الرشيدة ودعمها، حيث تؤكد النتائج التي تحققت خلال العام الجاري جاذبية السياحة بدولة الإمارات باعتبارها من أكثر الوجهات السياحية تميزاً وأماناً على مستوى العالم، مشيراً إلى أن هذه النتائج تأتي ثمرة تضافر الجهود الحكومية المختلفة وفعالية البرامج والمبادرات التي تم تطويرها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتنشيط هذا القطاع الحيوي ليشرف اليوم على مرحلة جديدة من النمو والتطور مدعوماً ببيئة سياحية وطنية جاذبة وآمنة وخدمات سياحية رائدة ومتكاملة ووجهات متنوعة وفريدة وبنية تحتية متطورة للسياحة، بما في ذلك الخدمات الفندقية ذات الجودة العالية.

حضر الاجتماع سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وهلال المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وصالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، وفيصل الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإنابة بوزارة الاقتصاد، وعلي الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وهيثم آل علي، مدير إدارة السياحة في دائرة السياحة والآثار بأم القيوين.

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