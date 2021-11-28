دناتا توفر وجهات شتائية جذابة لعطلة عيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «رحلتي من دناتا للسفريات REHLATY by dnata Travel»، علامة السفر الفريدة التي صممها إماراتيون للمسافر الإماراتي، عن وجهات السفر الأعلى شعبية خلال عطلة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت دناتا للسفريات قد أطلقت علامة السفر التجارية «رحلتي» في دولة الإمارات في عام 2019 لتلبية متطلبات المسافرين الإماراتيين مباشرة من خلال مجموعة من برامج الرحلات المتكاملة. وكشف فريق «رحلتي» أن البرامج الخاصة «بلاد العجائب الشتوية Winter Wonderland» تحتل الصدارة خلال عطلة عيد الاتحاد الخمسين، لا سيما تلك التي تتضمن رياضات ثلجية وغيرها من عناصر الجذب الطبيعية.

وتشمل الوجهات والتجارب الشهيرة للسفر مع «رحلتي» كلاً من سويسرا وفرنسا وإيطاليا وأذربيجان، لاستكشاف المناظر الطبيعية الجبلية أو لممارسة الرياضات الثلجية، ومنطقة شمال فنلندا Lapland بفضل معالمها الطبيعية الفريدة، بما في ذلك رؤية الشفق القطبي وخيارات الإقامة التي تشمل الأكواخ الثلجية الزجاجية، التي توفر فرصاً للاستمتاع بعجائب الطبيعة.

وقالت رحاب منصور، مدير عام «رحلتي»: «نشهد زيادة في الطلب من المواطنين الإماراتيين الذين يسعون لتحقيق أقصى استفادة من تجارب السفر شتاءً، خصوصاً مع فتح وجهات جديدة أمام المسافرين من الإمارات وتقدم برامج التطعيم في مختلف أنحاء العالم. ويتزايد الطلب على عطلات التزلج، وخصوصاً إلى أماكن جديدة مقارنة بالسنوات السابقة، بما في ذلك عبر جبال إيطاليا».

وأضافت: «يُقبل المسافرون على حجز برامج شاملة مع «رحلتي»، لذا فإننا نشهد خلال عطلة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات طلبات تجمع بين راحة المدن والانتقال إلى مناطق جبلية. فهناك على سبيل المثال رحلات إلى باريس ثم إلى جبال الألب الفرنسية، أو ميلانو تليها جبال الدولوميت في إيطاليا. وتشمل الوجهات الشتوية الأخرى الشهيرة بطبيعتها لابلاند شمال فنلندا. وبالإضافة إلى الوجهات الشتوية التقليدية، تزداد شعبية موريشيوس بعجائبها الطبيعية، وبرامج استكشاف الحياة البرية في كينيا».

ومن الوجهات الأخرى التي يُقبل عليها مواطنو الإمارات العربية المتحدة للسفر خلال عطلة عيد الاتحاد الخمسين، جزر المالديف وموريشيوس. وتشهد الحجوزات إلى موريشيوس ارتفاعاً كبيراً مع قرب افتتاح منتجع وشقق «غراند باي LUX * Grand Baie» الجديد، الواقع على أشهر الشواطئ الشمالية للجزيرة.

وتابعت رحاب منصور قائلة: «لا تزال كينيا ضمن الوجهات المفضلة لدى المسافرين من الإمارات العربية المتحدة نظراً لما توفره من تجارب لا تُنسى يتناقلها الناس فيما بينهم، حيث يتم نحو 25% من حجوزاتنا إلى كينيا عبر توصيات العملاء لأصدقائهم».

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