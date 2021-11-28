دبي تعزز مكانتها مركزاً للتجارة والسياحة البحرية العالمية

المصدر: دبي - البيان

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شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، الاحتفالية التي أقيمت مساء أمس بميناء راشد في دبي، بمناسبة تسمية أحدث السفن السياحية التابعة لأسطول شركة «إم إس سي كروزس» العالمية، اتباعاً للتقاليد البحرية العريقة بخصوص الاحتفال بإطلاق الاسم على أي سفينة جديدة قبل تدشينها بالطريقة التقليدية إيذاناً بدخولها إلى الخدمة وبدء رحلاتها البحرية.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن تاريخ دبي ارتبط بالبحر وأنشطته التي تشكل جانباً مهماً من موروثها الثقافي، بينما تطورت هذه العلاقة بفضل ما شهدته الإمارة من تطوير لأهم موانئ بحرية في المنطقة، ما عزّز مكانتها كمركز رئيسي للتجارة، وكذلك للسياحة البحرية، ما شجع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال السياحي على تنظيم رحلاتها من وإلى دبي، وهو إقبال آخذ في الزيادة بفضل الأجواء الآمنة التي تضمن سلامة السائحين والكفاءة الكبيرة التي تتميز بها المنافذ الجمركية البحرية والبنية التحتية المتطورة التي تكفل السهولة التامة لإنهاء إجراءات الركاب.

ودوّن سموه في تغريدة على موقع التواصل «تويتر»: «شهدت احتفالية تسمية سفينة «إم إس سي فيرتوزا»، أحدث السفن السياحية التابعة لأسطول شركة «إم إس سي كروزس» العالمية في ميناء راشد، اختيار دبي لتنظيم الحفل يعكس أهمية الإمارة كوجهة دولية للسياحة البحرية.. واهتمام الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال بتنظيم رحلاتها من وإلى دبي».

وخلال الحفل الكبير، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع «دي بي ورلد»، ودائرة دبي للاقتصاد والسياحة، أعلنت نجمة السينما العالمية صوفيا لورين إطلاق اسم «إم إس سي فيرتوزا» على السفينة الجديدة، وفقاً للتقاليد البحرية، لتصبح بذلك المرة الـ 17 التي تشارك فيها النجمة العالمية في تسمية سفن تابعة لـ«إم إس سي كروزس».

وقد جرت المراسم بحضور قائد السفينة القبطان فرانشيسكو فينييرو، وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي وكالات السفر والإعلام.

منصور بن محمد خلال التدشين بحضور سلطان بن سليم وهلال المري وفرانشيسكو فينييرو وعدد من الضيوف | تصوير: خليفة عيسى

وجهة مفضلة

وتعد شركة «إم إس سي كروزس» ثالث أكبر مشغل رحلات بحرية في العالم، وهي جزء من قسم الرحلات البحرية ضمن مجموعة «إم إس سي» العالمية. ويأتي اختيارها دبي لاستضافة الفعالية تقديراً لالتزام المجموعة تجاه الإمارة وكذلك تجاه دولة الإمارات بشكل عام، إضافة إلى أهمية أسواق منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للشركة الرائدة في هذا المجال، في حين تعكس الاحتفالية مكانة دبي المتنامية كوجهة مفضلة لسياح الرحلات البحرية من حول العالم، وتؤكد دور هذا القطاع البحري في رفع معدلات النمو السياحي في دبي.

وروعي خلال الحفل الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل حكومة دبي، وكذلك بروتوكول «إم إس سي كروزس» للصحة والسلامة، وهو ما أتاح للشركة استئناف عملياتها في المنطقة، فيما تزامنت الفعالية مع احتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، واستضافة الحدث العالمي الكبير «إكسبو 2020 دبي».

ريادة

وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة دي بي ورلد: «نفخر باستضافة مراسم تسمية سفينة «إم إس سي فيرتوزا» في ميناء راشد الذي كرس مكانته كوجهة إقليمية ودولية رائدة لسفن الرحلات البحرية. فمرافق الميناء المتطورة، وقدرته على استيعاب أعداد كبيرة من المسافرين، وموقعه الاستراتيجي المتميز، مزايا أهلته للفوز بعدد كبير من الجوائز المرموقة، كان آخرها الفوز بجائزة «الميناء السياحي الرائد في الشرق الأوسط» ضمن جوائز السفر العالمية لعام 2021، والتي حصلنا عليها للعام الرابع عشر على التوالي، من أجل ذلك نعمل بشكل متواصل على تحسين قدرات الميناء وإمكاناته لضمان تعزيز مكانته كشريك رئيسي في دعم اقتصاد دولة الإمارات، مع سعينا لتعزيز مكانة ميناء راشد كوجهة ترفيهية تعكس التراث الثقافي الغني لإمارة دبي، وسنعمل على الحفاظ على مكانة دبي لتبقى في صدارة الوجهات السياحية عالمية المستوى، ونتوقع خلال الموسم السياحي 2021/‏‏‏22، وصول قرابة 126 سفينة ركاب بحرية تحمل ما يزيد على 500000 سائح، ما سيشكل إضافة قيمة لنتائج القطاع السياحي في دبي».

صوفيا لورين خلال إطلاق الاسم على السفينة

ترسيخ

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها السياحية العالمية، وممارسة دورها المحوري المهم كعاصمة للرحلات البحرية في المنطقة، وذلك في ضوء الرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية لجعل دبي المدينة الأفضل في العالم للحياة والعمل والزيارة».

وأضاف قائلاً: «تمثل استضافة دبي لمراسم تسمية أحدث سفن أسطول شركة «إم سي إس كروزس» دليلاً على المكانة التي وصلت إليها دبي كوجهة مفضلة للزيارة، وكذلك البوابة الرئيسية للسفن السياحية للإبحار في المنطقة. وفي ظل مواصلة دبي تعزيز وجودها العالمي في السياحة البحرية من خلال احتضانها لمثل هذه الفعاليات الكبرى».

وأشاد المري بجهود شركة «إم إس سي كروزس» وجميع الشركاء والجهات المعنية وفي مقدمتها «دي بي ورلد»، على دعمهم المستمر الذي ساعد على استعادة نشاط الرحلات البحرية في المنطقة، منوهاً بأثر هذا الحدث كنقطة بداية لموسم الرحلات البحرية لتعزز بذلك دبي من جهودها في استقطاب الزوار من حول العالم، وتحقيق المزيد من النمو مستقبلاً، انطلاقاً من هذا العام المهم في تاريخ دبي مع استضافة «إكسبو 2020 دبي» والاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس الإمارات.

التزام

وقال بييرفرانشيسكو فاجو، الرئيس التنفيذي لشركة «إم إس سي كروزس»: «يشرفنا إقامة هذا التقليد البحري المتميز في دبي، خلال عام الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، وتعكس هذه الخطوة التزامنا المتواصل تجاه المنطقة، إذ سعينا إلى أن تكون دبي المرسى الرئيسي لسفينة «إم إس سي فيرتوزا» الجديدة لموسم الشتاء، وهي الأحدث والأكثر تطوراً في أسطولنا، في خطوة تتماشى مع سياستنا في توسيع حضورنا في منطقة الخليج، ونظراً لأهمية الرحلات البحرية في قطاع السياحة، يسعدنا مواصلة الإسهام في تعزيز مكانة دولة الإمارات على المستوى العالمي، بوصفها مقصداً جذاباً للباحثين عن عطلات استثنائية، مما يزيد من نمو القطاع محلياً».

سموه في حديث مع قائد السفينة

رحلات طوال الشتاء

تتميز السفينة بطاقة استيعابية تصل إلى 6334 مسافراً و1704 من أفراد الطاقم (باجمالي 8038 فرد)، كما تضم 10 مطاعم، و12 قاعة، إضافة إلى خمسة مسابح، ومن المقرر أن توفر السفينة الجديدة رحلات بحرية مميزة في بحر العرب طوال فصل الشتاء انطلاقاً من مينائها الرئيسي في دبي، لتمنح الضيوف فرصة زيارة أفضل الوجهات في منطقة الخليج.

ومن المقرر أن تغادر السفينة من دبي بعد مراسم التسمية في رحلتها الأولى عبر الخليج، وعلى متنها مجموعة من الضيوف اليوم ، وذلك في إطار سلسلة الرحلات البحرية إلى موانئ أبوظبي وصير بني ياس والدوحة.

وتوفر السفينة المكونة من 19 طابقاً لضيوفها رحلات بحرية شتوية تنطلق من دبي وتستمر كل منها لمدة أسبوع، وتضمن لهم الاستمتاع بتجارب استثنائية مع أفضل المطاعم الفاخرة والمرافق الترفيهية العالمية وصالات الاستراحة، إضافة إلى أكبر مركز تسوق بحري وسبا ومركز لياقة بدنية.

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