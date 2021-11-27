المغربية تطلق خط طيران بين الدار البيضاء ودبي 19 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

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أعرب نور الدين بلعياشي، مدير الخطوط الملكية المغربية بدولة الإمارات، عن تطلعه لتحسن الأمور بشكل كبير بعد جائحة «كوفيد 19»، موضحاً أن يوم 19 ديسمبر المقبل سيتم تسيير 4 رحلات مباشرة أسبوعياً من الدار البيضاء إلى إمارة دبي، ولأول مرة يتم الإعلان عنها اليوم.

وأضاف بلعياشي: إن إجمالي عدد الركاب الذي تنقلهم الخطوط المغربية يتجاوز 7 ملايين راكب في السنة، لأكثر من 100 وجهة، لنحو 49 بلداً على مستوى العالم، وأكثر من 140 رحلة يومياً، موضحاً أن الخطوط الملكية المغربية تعد طيراناً إقليمياً مهماً لجميع الدول في أوروبا وأفريقيا، وآسيا.

وقال إنه من ناحية كثافة الرحلات تأتي أوروبا في المقدمة، ثم أفريقيا ثم أمريكا، وآسيا، وفيما يخص الخليج العربي تأتي الرياض، ثم جدة، وبيروت، والصين بكين، وفي دبي، وقريباً سيتم تنظيم رحلات إلى تل أبيب والدار البيضاء.

وأكد أن أسطول المغربية لم يستغني عن العمالة مع تداعيات «كوفيد 19» إلا بنسبة 5% فقط، بما يقدر بـ200 موظف، موضحاً أن عدد العمالة أكثر من 6500 شخص في الخطوط الملكية المغربية.

وفي إطار إطلاق خط طيران جديد بين الدار البيضاء ودبي، أقامت الخطوط الملكية المغربية لقاءً مع وكالات الأسفار المعتمدة في دولة الإمارات، إلى جانب وكالات الأسفار، حضر اللقاء نائب سفير المملكة المغربية وأعضاء من السفارة المغربية في أبوظبي.

وافتتح نور الدين بلعياشي، مدير الخطوط الملكية بدولة الإمارات، اللقاء بشكر وكالات الأسفار على تلبية الدعوة، كما شكر في افتتاح كلمته وكيلي الخطوط الملكية المغربية في دولة الإمارات، الفجر للسياحة والسفر وسالم للسفريات والسياحة.

وقد تم خلال هذا اللقاء عرض نشاط شركة الخطوط الملكية المغربية عبر العالم وتفاصيل الخط الجديد بين الدار البيضاء ودبي.

وبعد العشاء قامت الخطوط الملكية المغربية بتنظيم قرعة للحاضرين فاز من خلالها شخصان بتذاكر سفر وإقامة لمدة 8 أيام في فنادق فخمة في المغرب، لكل منهما. وقد قدمت الهدايا للفائزين المحظوظين من طرف عائشة بوعودة مديرة الفجر للسياحة والسفر ونور الدين بلعياشي مدير الخطوط الملكية بدولة الإمارات.

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