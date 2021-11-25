الاتحاد للطيران تفتح منافذ إضافية لإتمام إجراءات السفر في فترة عطلة نهاية العام

المصدر: أبوظبي- البيان

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يخطط العديد من السياح لزيارة الدولة، وينتظر الكثير من المقيمين هذه الفرصة للسفر إلى الخارج، خلال العطلة الرسمية، وتتوقّع الاتحاد للطيران ومطار أبوظبي الدولي استقبال عدد كبير من المسافرين خلال الأسابيع المقبلة، والتي ستستمر حتى عطلة الفصل الدراسي لمنتصف العام في ديسمبر.

لذلك، افتتحت الاتحاد مرافق مخصصة للتسجيل المبكر في مطار أبوظبي الدولي، لتوفير تجربة سفر سلسة قدر الإمكان. وستتوفر هذه الخدمة من 25 نوفمبر إلى 31 ديسمبر، مما يتيح للمسافرين تسجيل الوصول من 8 ساعات حتى 24 ساعة قبل موعد الرحلة. ومن خلال هذه الخدمة، يمكن لشخص واحد إتمام إجراءات السفر وتسليم الأمتعة بالإنابة عن كامل أفراد العائلة المسافرين معاً، على أن يتم إبراز المستندات المتعلقة بفحوصات كوفيد 19 لكافة المجموعة.

وتفتح منافذ إتمام إجراءات السفر المبكر من الساعة 9 صباحاً وحتى 4 فجراً، طوال أيام الأسبوع، وتقع في مبنى سكاي بارك بلازا في الطابق الثالث. وسيحظى الضيوف الذي سيستخدمون خدمات هذا المرفق على ساعتين مجاناً في مواقف السيارات المخصصة بمبنى سكاي بارك، خلال فترة إتمامهم إجراءات السفر.

كما يستطيع الضيوف إتمام إجراءات السفر بكل راحة من منازلهم من خلال خدمة الاتحاد لإتمام إجراءات السفر من المنزل، والتي تشمل تسليم الأمتعة، اختيار المقعد، واستلام بطاقة الصعود إلى الطائرة والبطاقة الخاصة بالحقائب، قبل مغادرتهم للمنزل.

وعند وقت السفر، سيتمكن الضيف من تجاوز صفوف الانتظار وتوفير الكثير من العناء في الطريق إلى المطار. تبدأ الأسعار من 220 درهماً إماراتياً، وسيستفيد المسافرون من رمز الخصم EYWINTER10 لتوفير 10% من باقة خدمة إتمام إجراءات السفر من المنزل حتى 15 يناير 2022.

وتقدم الاتحاد للطيران مجموعة من إرشادات السفر، التي تضفي مزيداً من السلاسة والراحة على رحلات ضيوفها، منها:

- استخدام خدمة إتمام إجراءات السفر أو منافذ التسجيل المبكر، حيثما أمكن، أو إتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت والوصول مبكراً إلى المطار.

خلال فترة الذروة، يتم فتح مكاتب إتمام إجراءات السفر للدرجة السياحية قبل أربع ساعات من موعد مغادرة الرحلة، وتغلق قبل ساعة من ذلك (باستثناء الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية)، كما تغلق مكاتب إتمام إجراءات السفر للدرجة الأولى ودرجة الأعمال قبل 45 دقيقة من موعد المغادرة. أما بالنسبة لرحلات الولايات المتحدة الأمريكية فيتم إغلاق مكاتب إتمام إجراءات السفر قبل ساعتين من الرحلة، كما يتم إغلاق الصعود إلى الطائرة إلى جميع رحلات الاتحاد للطيران قبل 20 دقيقة من موعد المغادرة.

- يُرجى زيارة «إدارة حجزي» على موقع الاتحاد للطيران وإرسال وثائق السفر ذات الصلة بكوفيد 19، وسوف يتم إرسال الموافقة للمسافر عبر البريد الإلكتروني، بما يمنح المسافرين مزيداً من الراحة والتأكد من تلبية كافة المستندات المطلوبة والسماح باستخدام المسار السريع عبر مكاتب «معتمد للسفر» عند إتمام إجراءات السفر.

- التأكد من متطلبات واشتراطات الوجهة، التي تسافر إليها: توصي الاتحاد للطيران بزيارة

etihad.com/destinationguide للاطلاع على أحدث المستجدات قبل البدء في رحلتك، وذلك بسبب الاستمرار في تغيير متطلبات السفر.

- عند السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية: يمكن للضيوف الاستفادة من خدمات مركز الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، بما يعني إتمام كافة إجراءات الجمارك في أبوظبي قبل المغادرة، ويجب على الضيوف إتمام إجراءات السفر قبل ساعتين والتواجد في مركز الجمارك وحماية الحدود قبل 90 دقيقة على الأقل من موعد المغادرة.

- التأكد من وزن الأمتعة: قبل التوجه إلى المطار، يُرجى العلم أن وزن حقيبة اليد هي 7 كجم بالنسبة للدرجة السياحية و12 كجم بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة الأعمال، علماً بأنه لا يجوز أن تتجاوز الحقيبة 50 سم طولاً، 25 سم عمقاً، و40 سم عرضاً. وبصورة بديلة، يجب شراء وزن إضافي بأسعار خاصة قبل الإقلاع، وذلك عبر موقع الاتحاد للطيران etihad.com أو عن طريق التطبيق الإلكتروني.

- صالة المطار لضيوف درجة الأعمال: تتوافر صالة المطار للضيوف الراغبين في الاستمتاع بخدمات الضيافة في صالة المطار. كما يمكن أيضاً لضيوف الدرجة السياحية دفع رسوم للدخول إلى صالة المطار، علماً بأن الدخول مجاني لضيوف الدرجات الممتازة.

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