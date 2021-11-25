"أدنيك" تستحوذ على شركة الاتحاد للعطلات ضمن محفظتها في القطاع السياحي

المصدر: وام

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" إحدى الشركات التابعة لـ "القابضة" "ADQ" عن استحواذها على شركة الاتحاد للعطلات التابعة لشركة الاتحاد للطيران ونقل أصولها إلى محفظة شركاتها التابعة لمجموعتها، في خطوة تنسجم مع استراتيجيتها الرامية إلى تنويع عملياتها وقطاعات الأعمال التي تندرج تحت مظلتها.

وفي هذا الإطار، ستنتقل أصول شركة الاتحاد للعطلات إلى شركة سياحة 365 التابعة لـ "أدنيك"، ما يسهم في دعم قطاع السياحة بدولة الإمارات، وذلك بالنظر إلى الخبرة الواسعة التي تتمتع بها "أدنيك" وقدراتها في القطاع السياحي.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" ومجموعة الشركات التابعة لها: " نفخر بانضمام شركة الاتحاد للعطلات لما تتمتع به من مستوى عالٍ من الأهمية إلى محفظة أعمالنا، وذلك بما ينسجم مع الرؤية الاستثمارية الطويلة الأجل لدينا، الأمر الذي سيساهم وبشكل فاعل في تعزيز القدرة التنافسية للمجموعة ويرفع من المساهمات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لقطاعي السياحة والضيافة في الدولة".

وأضاف الظاهري: " يعزز هذا القرار التزامنا بالاستثمار في فرص النمو التي ستحقق عائدات طويلة الأجل للمجموعة، والتي تتمتع "أدنيك" من خلالها بخبرة واسعة في الإشراف على الأصول السياحية وعملياتها الناجحة، وذلك من خلال التطوير المتواصل لكافة البرامج التي من شأنها أن تساهم في ضمان استمرار هذه الأصول في تعزيز عملية التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل في مختلف القطاعات".

وستقوم شركة سياحة 365 بتشغيل عمليات الاتحاد للعطلات، حيث سيتم تحويلها من منصة تركز على السوق المحلية إلى مشغل رحلات متكامل يزود وكالات السفر ومختلف الشركات في القطاع بباقات عطلات على مستوى شبكة الأسواق الرئيسية التي تغطيها الاتحاد للطيران.

وستكون شركة كابيتال إكسبيرينس التابعة لشركة سياحة 365 المزود الحصري لشركة الاتحاد للعطلات في جميع أنحاء دولة الإمارات فيما يتعلق بالفنادق والعمليات اللوجستية والجولات السياحية، وستجمع عروض الاتحاد للعطلات بين ما توفره الاتحاد للطيران من خدمات متميزة ومختلف الباقات إلى الوجهات الرئيسية بما في ذلك أبوظبي ودولة الإمارات وتايلاند وسيشيل وجزر المالديف وغيرها الكثير من الوجهات.

من جانبها، قالت رولا جوني، المدير التنفيذي لشركة "سياحة 365": "يسُرنا الإعلان عن هذا الاستحواذ الذي يُعزز من دورنا الاستراتيجي في ترسيخ سمعة ومكانة إمارة أبوظبي باعتبارها أبرز الوجهات السياحية، وفي دعم جهود تطوير القطاع على مستوى الدولة. إذ سيُسهم نقل الأصول في توسيع حضور الاتحاد للعطلات في العديد من أسواق الجذب الرئيسية وبخاصة لدى مشغلي الرحلات السياحية. ونتطلع إلى مواصلة جهودنا للترويج لإمارة أبوظبي أمام الزوار من جميع أنحاء العالم وإبراز العروض السياحية المتميزة على مستوى الإمارة، بما ينسجم مع رؤية الشركة في أن تصبح الخيار الأول للمهنيين والمتخصصين في قطاع السياحة والسفر".

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