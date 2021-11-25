شراكة بالرمز بين طيران الإمارات والخطوط البلطيقية

المصدر: البيان

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وقعت طيران الإمارات اتفاقية شراكة بالرمز مع الخطوط الجوية البلطيقية airBaltic لتوفير سفر سلس من وإلى لاتفيا وإستونيا وليتوانيا وفنلندا.

وستفتح الاتفاقية فرصا جديدة وتتيح لعملاء طيران الإمارات سهولة الوصول إلى منطقة بحر البلطيق كما سيحظى عملاء الناقلة البلطيقية باتصال سلس مع شبكة طيران الإمارات العالمية الواسعة عبر دبي.

وأعرب عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، عن سعادته لإبرام اتفاقية الشراكة بالرمز مع airBaltic .. وقال : " نتطلع إلى بداية ناجحة لهذه الشراكة التي ستتيح لنا تقديم مزيد من خيارات السفر والاتصال لعملاء طيران الإمارات في منطقة البلطيق كما ستفتح شبكة طيران الإمارات الواسعة المزيد من الوجهات العالمية أمام مزيد من المسافرين من دول البلطيق.

وستوفر اتفاقية الرمز المشترك لعملاء طيران الإمارات في الأسواق الرئيسية وخصوصا في الشرق الأوسط وغرب آسيا والشرق الأقصى وأستراليا وصولا سهلا واتصالا سلسا بدول البلطيق.

وقال مارتن جاوس رئيس airBaltic ومديرها التنفيذي : " طيران الإمارات صلة وصل رئيسية بين دول العالم ومتحمسون لبدء شراكة جديدة تضاف إلى الرحلات المباشرة بين ريغا ودبي التي بدأناها في سبتمبر الماضي وستتيح هذه الشراكة لعملائنا الوصول بسهولة إلى وجهات في آسيا وأستراليا وغيرهما ".

وستضع طيران الإمارات رمزها EK على رحلات airBaltic التالية: دبي/ ريغا (لاتفيا) وريغا/ تالين (إستونيا) وريغا/ فيلنيوس (ليتوانيا) وريغا/ هلسنكي (فنلندا) كما ستضع airBalitc رمزها BT على رحلات طيران الإمارات دبي/ بانكوك (تايلند) ودبي/ جاكرتا (إندونيسيا).

وتوفر الشراكة للعملاء أيضا مزايا سفر إضافية بما في ذلك الحجز السلس بتذكرة واحدة وأسعار تنافسية وسياسة أمتعة واحدة ويمكن شراء التذاكر من موقع emirates.com ووكالات السفر عبر الإنترنت ووكلاء السفر المحليين والبدء في حجز الرحلات حالا للسفر اعتبارا من 29 نوفمبر 2021.

وترتبط طيران الإمارات حاليا باتفاقيات رمز مشترك مع 22 ناقلة جوية وشركتي سكة حديد حول العالم ولديها أيضا بالإضافة إلى ذلك اتفاقيات إنترلاين مع أكثر من 115 شركة طيران وشركة سكة حديد.

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