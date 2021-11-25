12 مليار درهم حجم استثمارات «شروق»

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

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أكد مروان السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، في تصريح لـ«البيان» على هامش فعاليات منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر 2021، أن عودة الفعاليات والنشاطات والمنتديات الاقتصادية يثبت أن الإمارات تخطو خطوات متميزة نحو التعافي بفضل التدابير والإجراءات الوقائية، مبيناً أن أبرز ما قدمته «شروق» أخيراً في القطاع السياحي تطوير مشروع القصباء وواجهة المجاز وجزيرة النور، إضافة إلى تحويل المناطق التراثية إلى «متنفسات» بإضافة بعض الفنادق، كما أن لديها تجربة في القطاع الفندقي، مثل «مسك»، وهو عبارة عن 4 فنادق، منها «نُزل الرفراف» في كلباء و«نُزل القمر» و«واحة البداير»، و«نزل الرحال»، وهو عبارة عن «كرفانات» مجهزة بأفضل الوسائل والخدمات الفندقية، واستقطاب السياحة الأثرية والتراثية والبيئية في مجمل المشاريع، كما أن حجم استثمارات «شروق» بلغت 12 مليار درهم، منها 4 مليارات لمشروع «جزيرة مريم».

وقال السركال إن محفظة «شروق» إلى جانب القطاع السياحي، تعمل في العقارات، مثل «جزيرة مريم»، وهو عبارة عن مشروع متكامل، «استلمنا بعض الوحدات السكنية منه»، إضافة إلى تجربتها في قطاع النفايات والمواصلات عبر سيارات «كريم»، وفي «إدارة المشاريع»، عبر الدخول في شراكات استراتيجية مع مستثمرين محليين ودوليين، مبيناً أن «شروق» ستطلق مشروعات لها في مدن عالمية عدة.

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