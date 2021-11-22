ويز إير أبوظبي تقدم خصومات حتى 50% احتفاءً باليوبيل الذهبي للدولة

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت «ويز إير أبوظبي»، تقديم خصم 50% على جميع الوجهات التي توفرها الشركة من أبوظبي وذلك في إطار مشاركتها في احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات. ويتوفر العرض على الموقع الإلكتروني wizzair.com وعبر التطبيق الخاص بالشركة والمتوفر باللغتين العربية والإنجليزية.

كما أطلقت «ويز إير» احتفاءً بهذه المناسبة، مسابقة تصوير عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ستقوم باختيار أفضل 50 صورة يقدمها المشاركون، وسيحصل الفائزون على تذاكر سفر مع عودة إلى الوجهة التي يختارونها ضمن الشبكة الحالية التي توفرها «ويز إير أبوظبي». ويمكن للراغبين بالمشاركة نشر الصور على صفحاتهم مع استخدام الوسم #UAE50WithWIZZ وذكر حساب @Wizzair، حيث سيتم اختيار الصور وإعادة نشرها على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لـ «ويز إير».

وتلتزم «ويز إير أبوظبي» بمواصلة المساهمة في دعم المستهدفات الرامية إلى تسريع وتيرة تعافي قطاع السياحة والسفر في الدولة، والمساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة المستدامة بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي. وتسيّر «ويز إير أبوظبي» أسطولها المكون من أربع طائرات من طراز إيرباص A321new، إلى كل من الإسكندرية (مصر)، وألماتي (كازاخستان)، وأثينا (اليونان)، وباكو (أذربيجان)، وبلغراد (صربيا)، وكوتايسي (جورجيا)، وكييف (أوكرانيا)، والمنامة (البحرين)، وموسكو (روسيا)، ومسقط (عمان)، وأوديسا (أوكرانيا)، وسراييفو (البوسنة)، وسوهاج (مصر)، وتل أبيب (إسرائيل)، وتيرانا (ألبانيا) ويريفان (أرمينيا).

ويمكن للمسافرين أيضاً الحجز مبكراً على متن خطوط «ويز إير أبوظبي» بفضل خدمة ويز فليكس، التي تتيح للمسافرين إمكانية إلغاء حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة دون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرةً.

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