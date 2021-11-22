«إيروفلوت»الروسية تبدأ تسيير 3 رحلات أسبوعياً إلى مطار أبوظبي

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلن مطار أبوظبي الدولي بدء خدمة جديدة تربط العاصمة أبوظبي بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك عبر تسيير رحلات أسبوعية لشركة الخطوط الجوية الروسية «إيروفلوت» إلى مطار أبوظبي. وبدأت «إيروفلوت» تشغيل 3 رحلات أسبوعياً من أبوظبي إلى مطار موسكو شيريميتيفو.

وقال فرانسوا بوريان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي: نرحب بشركة «إيروفلوت» ضمن قائمتنا المتنامية من شركات النقل الدولية. وتعتبر هذه التطورات انعكاساً حقيقياً للمكانة المرموقة التي تتمتع بها أبوظبي كوجهة سفر دولية تنمو باستمرار.

وأضاف: نتطلع لإرساء حقبة جديدة ترتكز على ترسيخ التواصل بين الإمارات وروسيا. ونحن على ثقة تامة من أن شراكاتنا الاستراتيجية مع شركات النقل ستساعد على تقديم المزيد من الفرص في مختلف المجالات.

وقال فيتالي أوغورتسوف، المدير الإقليمي في شركة إيروفلوت: نفخر ببدء تشغيل رحلاتنا الجوية بين أبوظبي وموسكو، حيث يمثل هذا التطور علامة بارزة في إطار خططنا التوسعية في الشرق الأوسط. ونحن على ثقة تامة من أن هذه الوجهة الجديدة ستحظى بإقبال واسع من عملاء قطاع السفر الجوي الذي يشهد نمواً مستمراً ومتسارعاً في أبوظبي.

واستقبل مطار أبوظبي 670 ألف مسافر خلال شهر أكتوبر، ما يُعد أكبر عدد للمسافرين منذ بداية الجائحة، وذلك بعد أن قامت إمارة أبوظبي في سبتمبر 2021 بإلغاء كافة إجراءات الحجر الصحي لجميع المسافرين الذين تم تطعيمهم والقادمين من كافة أنحاء العالم، مما أتاح استئناف الحركة الجوية بسلاسة تامة لدخول العاصمة. ويخدم مطار أبوظبي الدولي حالياً 85 وجهة من خلال 20 شركة طيران بواقع 548 رحلة أسبوعياً.

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