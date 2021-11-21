ينطلق 15 ديسمبر.. مهرجان دبي للتسوق يعد بفعاليات وجوائز لا مثيل لها

المصدر: البيان

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أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن السحوبات الكبرى التي تتضمنها الدورة السابعة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق، الذي سينطلق في 15 ديسمبر 2021 ويستمر حتى 29 يناير 2022، والتي لطالما ينتظرها عشاق التسوق وزوار المهرجان كل عام لمساهمتها في تغيير حياة العديد من الفائزين.

وتتعاون مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مع شركائها الاستراتيجيين لتقديم تجارب تسوق مميزة، إلى جانب فرص الربح الوفير، حيث تقدم سحوبات إنفينيتي الكبرى بالتعاون مع "العربية للسيارات"، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، وسحوبات نيسان الكبرى بالتعاون مع مجموعة اينوك. كما يتم تنظيم حملة "تسوق واربح" بالتعاون مع مجموعة مراكز التسوق في دبي. وسيكون الجمهور كذلك على موعد مع فرص الربح الوفير مع سحوبات أخرى ضمن "الجائزة الكبرى لمهرجان دبي للتسوق"، و"الجائزة النقدية الكبرى لمهرجان دبي للتسوق"، والتي تستضيفها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على أي ديلز Idealz، إحدى أشهر منصات التسوق الإلكتروني في المنطقة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "تشتهر دبي على مستوى العالم بأنها أرض الفرص والطموحات، وأنها لطالما حققت أحلام الكثيرين، فيما يعتبر مهرجان دبي للتسوق الموسم المثالي لتحويل تلك الأحلام إلى حقيقة. وفي الوقت الذي يقدم فيه المهرجان أفضل التجارب الفريدة والمتنوعة في العالم، فإنه يكتسب طابعا خاصا مع سحوباته التي تغير مجرى حياة الفائزين".

وأضاف الخاجة قائلا: "تعتبر السحوبات من الركائز الأساسية للمهرجان، وقد اكتسبت شعبية واسعة طوال السنوات الماضية نتيجة للشراكة الوثيقة والطويلة مع مجموعة عبد الواحد الرستماني واينوك، بالإضافة إلى مجموعة مراكز التسوق في دبي و أي ديلز Idealz. والتي تؤكد مجدداً مواصلة مهرجان دبي للتسوق نجاحاته المتتالية على مدار السنوات الماضية بفضل الدعم الذي يقدمه القطاع الخاص. وفي هذا العام الاستثنائي الذي نشهد فيه تنظيم معرض ’إكسبو 2020 دبي‘ وكذلك الاحتفالات باليوبيل الذهبي للإمارات أبدى الشركاء ثقتهم ودعمهم في المبادرات التي تقودها الحكومة ومن بينها مهرجان دبي للتسوق، للتأكيد على التزامهم بتعزيز هذه الشراكة والتنسيق والعمل المشترك مع القطاع العام، للمساهمة في الجهود المبذولة للتعافي وتحقيق الازدهار، وكذلك للمحافظة على جاذبية دبي العالمية كوجهة مفضلة للزيارة".

ومن جانبه، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "لطالما مثّل مهرجان دبي للتسوق أحد أهم المناسبات التي تتيح لنا فرصة مكافأة عملائنا المخلصين، ويسعدنا المشاركة هذا العام في النسخة السابعة والعشرين من المهرجان عبر تقديم العديد من الجوائز والمكافآت القيّمة، كما يسرّنا الإعلان أنه وللمرة الأولى على الإطلاق سيحظى عملاؤنا بفرصة المشاركة بالسحوبات عند التزوّد بالوقود من محطات الخدمة التابعة لنا، مما تتيح للمزيد من الزوار والمقيمين فرصة المشاركة والفوز مع عائلاتهم."

وأضاف سعادته: "لقد كانت دبي و لا تزال واحدة من أهم الوجهات التي تحتضن أبرز المهرجانات والفعاليات الترفيهية على مستوى الشرق الأوسط والعالم، ونحن نفخر بأن نكون جزءاً من هذا الحدث السنوي."

ومن جهته، قال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي: "نخطط لإطلاق حملة ترويجية كبرى خلال مهرجان دبي للتسوق، حيث سنمنح فرصة للمتسوقين لربح جوائز نقدية. ينصب تركيزنا على تعزيز مشاركة قطاع التجزئة في مهرجان دبي للتسوق وزيادة فرص ربح المتسوقين".

وفي تعليق له، قال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة عبدالواحد الرستماني للسيارات: "مع إطلاق كل نسخة من مهرجان دبي للتسوق عاماً بعد عام، تترسخ مكانة دبي العالمية، كواحدة من المدن الرائدة في العالم القادرة على استقطاب الناس من جميع أنحاء العالم. إننا في العربية للسيارات نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع المهرجان منذ انطلاقته، وفضلاً عن ذلك فإن نسخة هذا العام تتزامن مع إطلاق معرض "إكسبو 2020 دبي"، ليسهم هذا الحدث في زيادة الاهتمام بالإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً. ونحتفل هذا العام بإجراء سحبين رائعين لعلامتي إنفينيتي ونيسان، لإسعاد عملائنا، سواء من خلال الجوائز النقدية اليومية القيمة، أو فرصة تجربة أفضل ما تقدمه هاتين العلامتين من خلال الجائزة الكبرى للفوز بالسحب على السيارة. ويسرنا أن نتقدم بأطيب الأمنيات للقائمين على تنظيم مهرجان دبي للتسوق، آملين للجميع الاستمتاع بمهرجان استثنائي".

وإلى ذلك، قال جاد طبيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أي ديلز": "نحن سعداء بالتعاون مرّة أخرى مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وذلك بعد نجاح الحملات الترويجية التي أطلقناها خلال مهرجان دبي للتسوق 2021، وتم خلالها تقديم جوائز لحوالي 200 فائز بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 15 مليون درهم. ولاشك أن الجائزة الكبرى لمهرجان دبي للتسوق، والجائزة النقدية الكبرى ضمن مهرجان دبي للتسوق، وكذلك سحوبات إنفينيتي الكبرى ستجعل من الدورة الجديدة للمهرجان أكثر تشويقا. وفي ظل ما يشهده قطاع السياحة والسفر من تعافي، وكذلك الشراكة الحصرية المستمرة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، فإننا نتطلع لجعل دبي الوجهة المفضلة للزيارة والتسوق، والتي ترحب بضيوفها من مختلف دول العالم".

سحوبات إنفينيتي الكبرى

يشهد مهرجان دبي للتسوق عودة سحوبات إنفينيتي الكبرى، التي تتميز بجوائزها الرائعة. حيث ستقدم خلال الدورة الجديدة للمهرجان سيارة إنفينيتي QX80 و 100 ألف درهم كل يوم لفائز واحد، بالإضافة إلى إتاحة المجال أمام المشاركين للفوز بجائزة أخرى يومية وهي عبارة عن 10 آلاف درهم. ويمكن شراء بطاقة السحب التي تبلغ قيمتها 200 درهم من عدة أكشاك موزعة في مختلف أنحاء المدينة بما فيها مجموعة مختارة من محطات الوقود التابعة لشركتي "اينوك" و"ايبكو"، ومتاجر زووم، ومحطات مترو دبي، وسوق الذهب، والقرية العالمية، وعدد من مراكز التسوق، والأسواق الرئيسية. كما يمكن للمتسوقين سواء من داخل الدولة أو خارجها دخول سحوبات إنفينيتي الكبرى من خلال شراء "Twain Set" بنفس القيمة من الموقع www.idealz.com، للحصول على قسيمة لدخول السحب.

وسوف يتم الإعلان عن أسماء الفائزين من خلال السحوبات اليومية التي تُقام في القرية العالمية في الساعة التاسعة مساء وتنقل مباشرة على قناة سما دبي طوال فترة المهرجان.

سحوبات نيسان الكبرى

تُقدم سحوبات نيسان الكبرى خلال مهرجان دبي للتسوق 40 سيارة نيسان جديدة خلال المهرجان، بالإضافة إلى 200 ألف درهم كجوائز فورية. ويحتاج المتسوقون إلى إنفاق 25 درهماً فقط لشراء أي منتجات من متاجر زووم، أو 50 درهما لخدمات "أوتوبرو" للحصول على قسيمة للدخول في السحب اليومي. كما أن فرص الربح ازدادت خلال هذه الدورة مع إتاحة المجال ولأول مرة لإمكانية الحصول على قسيمة سحب عند تعبئة الوقود في محطات "اينوك" و"ايبكو". وتقدم سحوبات نيسان الكبرى 2 سيارة نيسان باترول، و5 اكس- تيرا، و 15 أكس-تريل، و18 كيكس. وسيتم الإعلان عن الفائزين في السحوبات اليومية طوال فترة المهرجان.

وبمناسبة هذا العام الاستثنائي الذي يشهد إقامة معرض "إكسبو 2020 دبي"، وكذلك الاحتفالات باليوبيل الذهبي للإمارات، سوف يضفي القائمون على هذه الجائزة أجواء مشوقة من خلال إتاحة المجال أمام المشاركين في السحب للحصول على فرص إضافية للفوز، حيث سيتم إجراء 7 سحوبات قبل موعد انطلاق المهرجان وذلك في 9 و16 و23 و30 نوفمبر، بالإضافة إلى 7 و12 و 14 ديسمبر. وللعلم، فإن قسائم السحب متاحة الآن للراغبين بالمشاركة.

وسوف يتم الإعلان عن أسماء الفائزين من خلال السحوبات اليومية التي تُقام في القرية العالمية من 15 ديسمبر 2021 في الساعة التاسعة مساء وتنقل مباشرة على قناة سما دبي، والتي تستمر حتى 29 يناير 2022.

حملة "تسوق واربح"

تنطلق حملة ترويجية بعنوان "تسوق واربح" من 17 ديسمبر 2021 وحتى 30 يناير 2022، لتمكن المتسوقين في أي من مراكز التسوق المشاركة تحت مظلة مجموعة مراكز التسوق في دبي، والذين ينفقون 100 أو 250 أو 350 درهما من الحصول على قسيمة رقمية لدخول السحب للفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى مليون درهم. حيث سيتم إجراء السحب كل أسبوع لاختيار 36 فائزا من سعداء الحظ على مدار 6 أسابيع.

تتيح منصة أي ديلز Idealz العديد من فرص الفوز خلال مهرجان دبي للتسوق:

الجائزة الكبرى لمهرجان دبي للتسوق:

ضمن الجائزة الكبرى لمهرجان دبي للتسوق، ستكون أمام المتسوقين على منصة أي ديلز Idealz فرصة ربح جائزة كبرى عبارة عن شقة بغرفة نوم في مدينة جميرا ليفينج، القريبة من برج العرب ومدينة جميرا. ويمكن الفوز بهذه الجائزة حصريا على www.idealz.com، حيث أنه مقابل 100 درهم يمكن لشخص واحد أن يكون سعيد الحظ للفوز بهذه الجائزة الكبرى.

الجائزة النقدية الكبرى لمهرجان دبي للتسوق:

هناك فرصة أخرى خلال مهرجان دبي للتسوق للربح بجائزة كبرى تبلغ قيمتها 750 ألف درهم نقداً لفائز واحد. حيث يجب على العملاء شراء Hashtag Hoodie من موقع www.idealz.com أو تطبيق الهاتف المحمول للحصول على قسيمة لدخول السحب الذي سيجرى في موعد أقصاه 28 فبراير 2022، لربح أكبر جائزة نقدية في مهرجان دبي للتسوق هذه السنة، بقيمة 750 الف درهم.

جوائز متعددة على منصة أي ديلز Idealz:

يمكن الفوز بالعديد من الجوائز خلال مهرجان دبي للتسوق، وذلك عبر التسوق على الموقع، www.idealz.com، وكذلك التطبيق الذكي، حيث يمكن الحصول على فرصة للفوز بجائزة من إحدى فئات الجوائز الخمس، وهي السيارات، والنقود والذهب، والمجوهرات والساعات، والالكترونيات، وأسلوب الحياة. فهناك الجوائز النقدية التي تتراوح من 3500 درهم حتى 200000 درهم نقدًا، وأحدث الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، والساعات الفاخرة، والمجوهرات، وأفضل التجارب، ولوحات المركبات المميزة. حيث يمكن ربح أكثر من 300 جائزة خلال الفترة ما بين 15 ديسمبر حتى 29 يناير 2022، فيما يمكن متابعة السحوبات التي ستجرى مباشرة على خشبة مسرح القرية العالمية.

وبإمكان الجميع المشاركة في الحملات الترويجية الخاصة بمهرجان دبي للتسوق عبر الموقع الإلكتروني www.idealz.com سواء من داخل الدولة أو من خارجها.

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