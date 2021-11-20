مرسى مينا تحتفل بعودة السفن السياحية إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي – البيان

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احتفلت مرسى مينا، الوجهة الترفيهية ذات الطابع البحري بعودة السفن السياحية إلى أبوظبي، ويعد مرسى مينا، الذي تم تصميمه وإدارته وتشغيله من قبل شركة داناس للاستشارات التجارية بالشراكة مع موانئ أبوظبي جوهرة ثقافية تتميز باحتوائها على شيء لكل فرد من أفراد العائلة، ومركز حيوي لتناول الطعام والتسوق والترفيه العائلي. كما أنه مكان ترسو فيه السفن السياحية الدولية؛ مما جلب موجة من الزوار إلى أبوظبي والإمارات من مختلف أنحاء العالم.

وتسعى مرسى مينا جاهدة لدعم رواد الأعمال المحليين والمواهب والمبتكرين والشركات الصغيرة والمتوسطة للنمو في أبوظبي.

وقال عبد الجليل عبد الله الفهيم، الرئيس التنفيذي لشركة داناس للاستشارات التجارية: «لقد حقق مرسى مينا نجاحاً كبيراً حتى الآن ويتطلع إلى مزيد من التوسع والإنجازات. تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بمواهب عظيمة - من خبراء الضيافة إلى العلامات التجارية الصاعدة وشركات التكنولوجيا الجديدة. ونحن بدورنا يسرنا العمل مع المواهب الجديدة التي تستهدف اتجاهات المستهلكين في المنطقة وتفهمها». وتابع قائلاً: «ستحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذين يتطلعون إلى استئجار مساحة في مرسى مينا على توجيهات شاملة من شركة داناس للاستشارات التجارية. إذ إن العمل جنباً إلى جنب مع فريق المحترفين المتمرسين في مجال الأعمال لدينا سيساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على اتخاذ النهج الصحيح».

وتعتبر مرسى مينا وجهة لعشاق الطعام. يمكن لزوار بيكيش الاختيار من بين مجموعة من شاحنات الطعام التي تضم «لي باتشولي» و«يور ديستنيشن» و«فوكس بوكس» و«مستر بوتيتو» و«سلايدربار بورجرز» و«مستر برسكت» و«زعتر وكرك» وغيرها. يمكن للزوار أيضاً استكشاف مرسى مينا من خلال شاحنات الطعام المنتشرة في المنطقة.

ومن الهدايا التذكارية الخاصة بدولة الإمارات التي تجذب السياح، إلى شراء أحدث قطعة من العلامة التجارية المفضلة لديك، تتنوع متاجر مرسى مينا لتلبي احتياجات المتسوقين الذين يزورونها، بالإضافة إلى مغامرات لا حصر لها بانتظار زوار مرسى مينا الصغار. تضمن أنشطة الأطفال في الملعب والحديقة والأنشطة الخارجية لأطفالكم تفريغ طاقاتهم الكامنة في ما هو مفيد وممتع. يمكن للأهل الاسترخاء والاستمتاع بالمنظر بينما يخوض الأطفال مغامراتهم.

كما تعتبر مرسى مينا وجهة دافئة صيفاً ولطيفة شتاءً مما يساعد العائلات والزوار على صنع ذكريات جديدة وشيّقة على مدار العام. تتميز المنطقة بكونها مكاناً لالتقاط صور مثالية في النهار وساحرة في المساء، فضلاً عن الاستمتاع بالمناظر الخلابة للواجهة البحرية والسفن السياحية المتلألئة.

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