افتتاح فندق دبل تري هيلتون أبوظبي رزيدنسز - جزيرة ياس

المصدر: أبوظبي - البيان

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افتتح فندق دبل تري هيلتون أبوظبي رزيدنسز جزيرة ياس أبوابه أمام الضيوف، ليكون أول فنادق علامة دبل تري باي هيلتون في العاصمة. وجرى تطوير الفندق من قبل «ميرال»، مطور الوجهات في أبوظبي، بهدف تلبية متطلبات الضيوف والعائلات والمسافرين لفترات طويلة ممن يتطلعون للإقامة في جزيرة ياس.

ويوفر الفندق عروضاً للاختيار من بين 156 شقة فندقية تتضمن خيارات الاستوديوهات والشقق التي تضم غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف لتلبي مختلف الاحتياجات.

وقال جورجيت سينغ، الرئيس التنفيذي للأصول في «ميرال»: يمثل الانطلاق الرسمي لعلامة دبل تري باي هيلتون في جزيرة ياس إنجازاً جديداً يضاف إلى مسيرتنا لتقديم أفضل الفنادق العالمية، فهذه الإضافة الجديدة شهادة على الشراكة الاستراتيجية مع علامة هيلتون، التي تهدف إلى تنويع تجربة الضيوف في جزيرة ياس وتعزيز مكانتها.

وقال ماثيو مولان، المدير العام لفندق دبل تري باي هيلتون أبوظبي رزيدنسز جزيرة ياس: سعداء للغاية بتقديم علامة دبل تري باي هيلتون وخدماتها للضيافة في قلب جزيرة ياس. ويضم الفندق مساحات واسعة للمناسبات والاجتماعات المصممة بشكل مثالي لإقامة الفعاليات التنفيذية والاحتفالات والمناسبات المختلفة. وتصل سعة أكبر قاعات الاجتماعات في الفندق إلى 280 شخصاً.

كما يوفر الفندق عدداً من مرافق الترفيه، منها بركة سباحة بطول 25 متراً، ومركز للياقة يعمل على مدار الساعة ومجهز بأحدث المعدات. كما يمكن للضيوف استخدام مرافق فندق وارنر براذرز أبوظبي الذي يضم نادياً للأطفال ونادياً صحياً وسبا وعدداً من المطاعم والمقاهي، وبركة خاصة بالأطفال وبركة سباحة عائلية وأخرى للكبار على سطح الفندق. ويقدم تيست آند تايم كافيه الوجبات الخفيفة للمسافرين والضيوف. ويمكن للضيوف الاستمتاع بخيارات المأكولات من خلال 5 مطاعم متنوعة في فندق وارنر براذرز أبوظبي الذي يبعد 250 متراً فقط.

ويتمتع الفندق بموقع مميز في قلب جزيرة ياس، على بعد 11 كيلومتراً فقط من مطار أبوظبي الدولي، و28.6 كيلومتراً من وسط مدينة أبوظبي، وساعة واحدة من دبي، بالإضافة إلى قربه من المعالم الترفيهية في جزيرة ياس.

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