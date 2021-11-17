البواردي يزور جناح «درع الوطن» في معرض دبي للطيران 2021

المصدر: دبي- وام

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زار معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع جناح مجلة «درع الوطن» في معرض دبي للطيران 2021، وذلك أثناء تفقده لأجنحة المعرض.

وهنأ معاليه كافة المسؤولين في مجلة «درع الوطن» بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لانطلاق المجلة.

وأشاد وزير الدولة لشؤون الدفاع بدور «درع الوطن» في مواكبة كافة الأحداث والمعارض الدفاعية والعسكرية، وثمن جهود النشرة اليومية الصادرة عن المجلة في معرض دبي للطيران في تغطية أحداث المعرض، وتسليط الضوء على الإنجازات والصناعات العسكرية والدفاعية والتقنية التي تطورها الجهات الوطنية والعالمية.

وقال معاليه: «يحق لمجلة درع الوطن الاحتفال باليوبيل الذهبي وبما أنجزته خلال السنوات الخمسين الماضية من عمرها، فقد كانت على الدوام المنبر الإعلامي الملتزم بقضايا الوطن، واستطاعت أن تفرض نفسها على الساحة الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية بفضل عملها الدؤوب وحرصها على تطوير نفسها شكلاً ومضموناً لتواكب النهضة الشاملة التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة، كل التوفيق والنجاح لها ولكافة العاملين بها».

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