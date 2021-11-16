منظمة اليابان الوطنية للسياحة تفتتح رسمياً أول مكتب تمثيلي لها في الشرق الأوسط بدبي

المصدر: دبي- وام

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افتتح رسمياً اليوم بدبي المكتب التمثيلي لمنظمة اليابان الوطنية للسياحة بحضور توموكو كيكوتشي المدير التنفيذي للمنظمة ليكون بذلك أول مكتب تمثيلي لمنظمة اليابان الوطنية للسياحة في الشرق الأوسط.

ويأتي افتتاح المكتب التمثيلي الجديد استجابة للاهتمام المتزايد بالسفر إلى اليابان من دول الخليج والمنطقة. وتعتبر سياحة الاسترخاء والطبيعة الخلابة لدولة اليابان، بالإضافة إلى الأمان أهم عوامل الجذب السياحي للمسافرين من الشرق الأوسط إلى اليابان.

ومع 24 مكتباً دولياً حول العالم تسعى منظمة اليابان الوطنية للسياحة للترويج للسياحة إلى اليابان بتوفير المعلومات حول اليابان كوجهة سياحية والتجارب المميزة التي تقدمها للسياح على اختلاف أعمارهم.

ومنذ عام 2014 إلى 2019، تضاعف عدد الزوار القادمين إلى اليابان من دول الخليج ليصل إلى 30 ألف مسافر في عام 2019 وفي العام نفسه رحبت اليابان بعدد قياسي من الزوار بلغ 32 مليون زائر من حول العالم وبحلول 2030، تسعى اليابان لجذب 60 مليون زائر بقيمة استهلاكية تتعدى 15 تريليون ين ياباني سنوياً. وترى المنظمة أن الشرق الأوسط سوق ذات أولوية ومحور رئيسي لتحقيق هذا الهدف، وأن افتتاح مكتبها في دبي سيلعب دوراً رئيسياً في جذب المزيد من الزوار من المنطقة.

وقالت توموكو كيكوتشي، إن اليابان تنعم بأربعة فصول مختلفة على مدار العام كل منها يجلب مسراته الخاصة من حيث الأكلات الشهية والطبيعة والتقاليد. الفصول هي جوهر الثقافة اليابانية، ونريد أن نسلط الضوء على عوامل الجذب المختلفة للزوار خلال أوقات مختلفة من العام مع التأكيد أيضاً على حقيقة أن اليابان هي واحدة من أكثر الوجهات أماناً في العالم وزيارة واحدة إلى اليابان ليست كافية أبداً لتجربة جميع ما لدينا لنقدمه.

ويتمحور اليوم الوطني الياباني المرتقب في إكسبو 2020 دبي الذي سيقام في 11 ديسمبر المقبل، حول أهم عوامل الجذب السياحي وخصوصاً لسكان المنطقة، وسيسلط الحدث الضوء على طبيعة اليابان الخلابة والمتنوعة على مدار العام من خلال سلسلة من عروض الرقص والموسيقى والجمباز في مزيج من التقاليد اليابانية والعناصر الثقافية العصرية، وسيتم تنظيم الحدث من قبل منظمة اليابان الوطنية للسياحة وسينطلق في مسرح حديقة الفرسان.

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