البواردي يزور عدداً من أجنحة الشركات المشاركة في معرض دبي للطيران 2021

المصدر: دبي- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع عدداً من أجنحة الشركات المشاركة في الدورة السابعة عشرة لمعرض دبي للطيران 2021، الذي يقام في مطار آل مكتوم الدولي.

رافق معاليه خلال الجولة الوكيل المساعد للصناعات، وعدد من ضباط ومسؤولي الوزارة.

واطلع معاليه خلال جولته في أروقة المعرض على جناح بيلاروسيا وشركة «LEONARDO» الإيطالية والجناح الإسرائيلي الذي شمل كلاً من شركة RAFAEL وشركة «IAI» وشركة «ELBIT».

واستمع معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع إلى شرح من الشركات وأهمية مشاركتها في المعرض هذا العام لمواكبة أحدث الصناعات والمتطلبات كونه من بين الأكبر عالمياً، والمعرفة بما ينتجه السوق العالمي في مجال صناعة الطيران.

وأكد معاليه في نهاية جولته، أهمية معرض دبي للطيران للاطلاع على أهم التطورات في عالم الطيران والفضاء، وعلى أحدث ما تنتجه من صناعات ومعدات وأنظمة تساهم في تنوع الاقتصاد الوطني والعالمي، ودوره في استقطاب كبرى الشركات العالمية والوطنية المشاركة، للتعرف على أحدث الأنظمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز