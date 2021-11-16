تعاون «إيدج» و«ستراتا» لدعم قدرات تصنيع هياكل الطائرات بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «إي بي آي» للهندسة الدقيقة في قطاع الطيران والدفاع بالإمارات، والتابعة لمجموعة «إيدج»، عن توقيع اتفاقية إطارية مع «ستراتا» للتصنيع، منشأة التصنيع المتقدمة المملوكة بالكامل لشركة «مبادلة للاستثمار»، بهدف دفع عجلة إنشاء صناعة طيران مستدامة في أبوظبي.

وتحدد الاتفاقية بين الشركتين الإماراتيتين الشروط والضوابط التي ستحكم جميع أشكال التعاون المستقبلي بين إي بي آي وستراتا حول برنامجي الطائرات لدى إيرباص وبوينغ. وقع الاتفاقية كريستيان زيهي، الرئيس التنفيذي لشركة إي بي آي، وإسماعيل علي عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا، على هامش معرض دبي للطيران 2021.

وقال كريستيان زيهي خلال حديثه عن هذا التعاون: يسرنا في إي بي آي التعاون مع ستراتا عبر هذه الاتفاقية التي تحقق مصلحة الطرفين وتعزز قدرات التصنيع المحلية إلى حد بعيد. ويأتي ذلك في وقت يعاد فيه ترتيب الأولويات ضمن قطاعي الطيران والدفاع خلال مرحلة التعافي بعد الجائحة. وتعد إي بي آي مورداً إقليمياً مفضلاً لقطع طائرات إيرباص، وفي سبتمبر 2020، وسعنا منشآتنا لدعم تصنيع أجزاء طائرة بوينغ 787 دريملاينر، مما عزز شراكتنا الحالية. ونظراً للاضطرابات غير المسبوقة في سلاسل التوريد المحلية التي يبدو أنها ستستمر على المدى المتوسط، تتاح اليوم فرصة حقيقية أمام المصنعين المحليين للارتقاء إلى مستوى أعلى وإثبات كفاءاتهم.

من جانبه، قال إسماعيل عبدالله: بصفتنا شركة مصنعة محلية في الإمارات تملك 12 عاماً من الخبرة في قطاع الطيران، أسست ستراتا علاقات منذ فترة طويلة مع إيرباص وبوينغ. واحتفلنا في ديسمبر 2020 بإنجاز رئيسي تمثل في استنساخ قدرات بوينغ في العين، بعد شحن أول مثبت عمودي لطائرة بوينغ 787 مصنع بالكامل خارج مرافق بوينغ في الولايات المتحدة. وعبر عقد هذه الشراكة الجديدة مع إي بي آي، سنستفيد من مكانتنا كشريك موثوق ضمن سلسلة إمداد قطاع الطيران حول العالم، ونعزز حضور علامة «صُنع بفخر في الإمارات».

ومن منشآتها داخل مجمع نبراس العين للطيران، تصنّع ستراتا هياكل الطائرات المركبة المتقدمة. وبعد عقد من إنشائها، اكتسبت الشركة سمعة جيدة كشريك مفضل لكبرى شركات تصنيع الطائرات العالمية. وعززت جهود الشركة الحضور الدولي لدولة الإمارات في قطاع الطيران، حيث يحمل 8% من الأسطول العالمي الآن شعار «صُنع بفخر في دولة الإمارات» للجودة.

وتصنّع إي بي آي مكونات هندسية دقيقة وعالية الجودة لقطاعات الدفاع والفضاء والنفط والغاز وتم تجهيزها بقدرات وأدوات قطع متقدمة لتنفيذ هندسة التصنيع ومعالجة الأسطح والطلاء والإصلاح والتجميع. وتعتبر الشركة جزءاً من قطاع دعم المهام ضمن إيدج، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة في مجال الدفاع وغيره من المجالات والتي تعد أحد أفضل 25 مورداً في العالم.

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