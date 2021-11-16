«هانيويل» توسّع حزمة برمجيات «نافيتاس» لتعزيز عمليات المطارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «هانيويل» عن إطلاق الجيل التالي من منصة حزمة البرمجيات «نافيتاس»، وهي عبارة عن شبكة نظم تساعد مشغلي المطارات ومزودي خدمات الملاحة الجوية على اتخاذ قرارات أكثر دقة ومدروسة بشكل أفضل في مختلف عمليات مدرج الهبوط، بدءاً من عملية هبوط الطائرة، ووصولاً إلى البوابات.

وتتيح التحديثات الأخيرة للبرنامج أتمتة ورقمنة خدمات الحركة الجوية للمساعدة على رفع كفاءة حركة الطائرات على الأرض، ورفع الوعي بالظروف المحيطة، والتحكم بتجهيزات إدارة الملاحة الجوية والمدرجات ومراقبتها، وإدارة المعلومات وتكاملها. تم الكشف عن التحديثات الأخيرة للمنصة خلال معرض دبي للطيران 2021.

وتتألف حزمة برمجيات «نافيتاس» من شبكة من الأنظمة التي تتمحور حول إنجاز المهام، والتي تمكّن المطارات من رقمنة العمليات اليومية وأتمتتها وتمثيلها بصرياً بسلاسة أكبر. وتتضمن هذه العمليات، على سبيل المثال، تنظيم النهج النهائي لاقتراب الطائرات من مدرج الهبوط، والهبوط، وقيادة الطائرات من وإلى مواقفها، وإدارة الطائرات للإقلاع مرة أخرى، وتنظيم صفوف انتظار الإقلاع والإقلاع.

وتم تصميم «نافيتاس» لتلبية المتطلبات الصعبة لقطاع الطيران الحديث، حيث تم تزويده بأحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي ومزايا تعلّم الآلة والبيانات الضخمة والأمن السيبراني، بالاستفادة من مبادئ تصميم تتمحور حول العنصر البشري.

وقال فيليبوس جاكوب، مدير عام المطارات الدولية لدى هانيويل لتقنيات المباني: تساهم حزمة برمجيات نافيتاس من هانيويل في إنشاء مطارات أكثر مرونةً وذكاءً وفاعليةً. ويتطلب إنشاء مطارات المستقبل أساساً تشغيلياً قوياً يركز على السلامة والفاعلية والتجارب للتكيف مع الحاجات اليومية للمسافرين والموظفين. وتعمل تحديثات نافيتاس الأخيرة على دعم عمليات المطارات وتقليل النفقات التشغيلية، مع إرساء معايير سلامة وأمان وأوقات تشغيل أفضل وتوفير تجارب مُحسنة للمسافرين والموظفين.

من جهته، قال تشانغ جون لي، مدير فريق أضواء الطيران الأرضية في مطار إنتشون الدولي: نجحت «هانيويل» في تزويد مطار إنتشون الدولي بمنصة إدارة متكاملة، من خلال دمج مهام التحكم الجوي والأرضي وعمليات المطار والصيانة مع تحليلات الأداء. ويمتد تعاوننا مع هانيويل إلى أكثر من 20 عاماً، عملنا خلالها على تحسين عملياتنا وتجاربنا لنصبح أحد أهم مراكز الطيران في العالم. ونخطط لتوسيع نافيتاس من خلال المصادقة عليها، وهو ما سيسمح لنا بمواصلة تقديم تجارب لا مثيل لها لمسافرينا ودعم موظفينا بأحدث التقنيات.

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