«الغاليريا جزيرة الماريه» يستقبل 3 ملايين زائر في أكتوبر

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل الغاليريا جزيرة الماريه أكثر من 3 ملايين زائر خلال أكتوبر، ليسجل بذلك رقماً قياسياً جديداً في نسب الإقبال الشهرية التي يشهدها المركز منذ افتتاحه. وكانت هذه الأعداد قد بلغت ذروتها خلال موسم الصيف، حيث استقبل المركز في يوليو 2.8 مليون زائر.

وقال ديفيد روبنسون، مدير عام الغاليريا في جزيرة الماريه: هذه الأرقام القياسية في أعداد الزوار خلال شهر أكتوبر، والتي بلغت أكثر من 3 ملايين زائر، إنجاز مهم آخر في مسيرة النجاحات التي تشهدها هذه الوجهة المميزة للتسوق والحياة العصرية في أبوظبي.

وأضاف: بعد تخفيف القيود والإجراءات والزيادة الأخيرة في الإقبال على حركة السفر الدولية، فإننا نتوقع تواصل هذا المسار التصاعدي في أعداد الزوار من المتسوقين الجدد والآخرين من الحريصين على زيارة الغاليريا كوجهة رئيسية لهم للتسوق والترفيه. ونتطلع لاستقبال الزوار بأفضل العروض والأنشطة الاحتفالية خلال الفترة المتبقية من العام، والاستفادة من الإنجازات التي حققها المركز هذا العام لمواصلة مسيرة النمو والنجاح خلال العام 2022 وما بعده.

ويأتي الإقبال القياسي خلال الشهر الماضي نتيجة لسلسلة من العروض والفعاليات والحملات الترويجية المميزة التي نظمها المركز على مدار الشهر بما في ذلك حملة الخريف والشتاء. وبلغ عدد المتاجر الجديدة التي افتتحها المركز خلال 2021 أكثر من 50 علامة تجارية، وهناك المزيد من الأسماء والعلامات التجارية الجديدة التي سيتم افتتاحها قبل نهاية هذا العام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز