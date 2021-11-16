201 مليار درهم صفقات يومين في معرض دبي للطيران

المصدر: دبي – بشار باغ

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واصل معرض دبي للطيران 2021 في يومه الثاني مسيرة زخم العقود والصفقات الجديدة، إذ سجل الإثنين 63.5 مليار درهم قيمة عقود وصفقات تم الإعلان عنها في اليوم الثاني لفعالياته، وبذلك يصل إجمالي الصفقات المعلنة في أول يومين للحدث إلى ما يقارب 201.5 مليار درهم.

وفي اليوم الثاني، أعلنت طيران الإمارات استثمار 3.67 مليارات درهم لتوسيع سعة الشحن عبر طلب جديد لشراء طائرتي بوينغ 777 للشحن وتحويل أربع طائرات ركاب بوينج 777-300ER إلى طائرات شحن في عامي 2023 و2024.

كما وقعت شركة إيرباص خطاب نوايا مع شركة «آيرليس كوربوريشن» ومقرها لوس أنجلس لشراء 111 طائرة متنوعة بقيمة دفترية تقديرية تبلغ نحو 58.7 مليار درهم بحسب القائمة المعلنة في 2018 لأسعار إيرباص. وشملت الاتفاقية 25 طائرة من طراز A220-300، و55 طائرة من طراز A321neo، و20 طائرة من طراز A321XLR، وأربع طائرات A330neo، و7 طائرات من طراز A350 المخصصة للشحن.

كما تلقت شركة «إمبرير» طلباً شراء مؤكداً لثلاث طائرات E175 جديدة، بالإضافة إلى ثلاثة حقوق شراء لطراز الطائرات نفسه مع شركة «أوفر لاند» النيجيرية، وبحسب الأسعار الدفترية تصل قيمة الصفقة إلى 1.1 مليار درهم (299.4 مليون درهم).

وشهد اليوم الثاني من معرض دبي للطيران 2021 إعلان وزارة الدفاع عن إبرام 5 صفقات بقيمة 11 ملياراً و284 مليوناً و837 ألف درهم مع شركات محلية ودولية، ليبلغ إجمالي الصفقات المبرمة في أول يومين 10 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 16 ملياراً و524 مليوناً و44 ألف درهم، وبلغت صفقات اليوم الأول 5 مليارات و239 مليوناً و207 آلاف.

جاء ذلك بحضور اللواء الركن الطيار إسحاق صالح البلوشي المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة للمعرض، والمقدم الطيار سارة حمد الحجري المتحدثة الرسمية باسم معرض دبي للطيران.

واستهل البلوشي المؤتمر الصحفي للإعلان عن الصفقات المنعقدة بين وزارة الدفاع والشركات الدفاعية المتخصصة في مجال الطيران، بالترحيب بجميع الحضور من ممثلي وسائل الأعلام، مشيداً بالعروض الجوية التي أقيمت في اليوم الأول من المعرض واستغرقت نحو 3 ساعات، إذ كانت بداية قوية للمعرض بوجود القيادات داخله.

وأضاف إن الصفقات المنعقدة في اليوم الثاني من المعرض مختلفة عن بعضها بعضاً لأنه تم عقدها مع دول متعددة إذ يوجد عقد محلي و4 عقود دولية لشركائنا من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم التعاقد في الصفقة الأولى مع شركة SIELMAN اليونانية لتقديم خدمات الدعم الفني والصيانة لأنظمة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 3 ملايين و673 ألف درهم، وفي الصفقة الثانية تم التعاقد مع شركة RHEINMETALL AIR DEFENCE AG السويسرية لتقديم خدمات الإسناد الفني لأنظمة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 5 ملايين و558 ألفاً و918 درهماً.

كما تم إبرام صفقة ثالثة مع شركة HENSOLDT FRANCE SAS الفرنسية لشراء أجهزة اتصال لمصلحة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 13 مليوناً و169 ألفاً و32 درهماً، فيما تم عقد صفقة رابعة مع شركة NORTHROP GRUMMAN INTERNATIONAL TRADING الأمريكية لتقديم خدمات الإسناد الفني لأنظمة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 14 مليوناً و692 ألف درهم.

وعقدت الصفقة الخامسة والأخيرة مع شركة GLOBAL AEROSPACE LOGISTICS LLC المحلية لتقديم خدمات الصيانة والدعم الفني لطائرات قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي مدة 3 سنوات بقيمة 11 ملياراً و247 مليوناً و744 ألفاً و329 درهماً.

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