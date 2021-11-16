20.7 مليون مسافر عبر مطار دبي منذ بداية 2021

المصدر: دبي ـ البيان

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شهدت حركة الركاب في مطار دبي الدولي نمواً بنسبة 20% خلال الأسابيع الأربعة الماضية ليرتفع عدد المسافرين إلى 20.7 مليون مسافر خلال هذا العام حتى أكتوبر الماضي، ويأتي هذا النمو المتواصل نتيجة للتغييرات في قيود السفر بالأسواق العالمية الرئيسية على مدار الأشهر الأخيرة، الأمر الذي أعاد تجديد الثقة فيما يتعلق بالتطلعات المستقبلية في سوق السفر الدولي.

ومن المتوقع استمرار النمو في المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم، نحو مزيد من التعافي في قطاع السفر خلال الربع الأخير من عام 2021، وذلك مع تواصل تخفيف القيود العالمية على السفر، وافتتاح معرض إكسبو 2020 دبي، وإقامة معرض دبي للطيران، إضافةً إلى استمرار استقبال الأعداد الكبيرة من المسافرين الذين يأتون كل عام للاستمتاع بالأجواء الرائعة والشواطئ المميزة وكرم الضيافة في دبي خلال أشهر الشتاء.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «نشهد استمرار رحلة التعافي بالنسبة لمطار دبي الدولي، رغم أننا لا نزال بعيدين عن المستويات المعتادة لحركة المرور والسفر التي كنا نشهدها قبل انتشار الجائحة، كما أن قدرة مختلف دول العالم على السيطرة على الجائحة العالمية، تسهم برفع قيود السفر. يسمح ذلك للمسافرين بالإحساس بالثقة والحرية عند التخطيط للرحلات التي طال انتظارها.

وقد أسهمت التطورات المهمة التي يشهدها السوق، ومنها برنامج السفر القائم على التطعيم في المملكة المتحدة، واستئناف الرحلات الجوية إلى العديد من الوجهات المهمة في أستراليا، وتخفيف القيود المفروضة على السفر بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية، في تحقيق تقدم كبير بالنسبة لتطلعاتنا لهذا العام مع إضافة مليوني مسافر آخرين إلى أعداد المسافرين الذين وصلوا إلى 20.7 مليون مسافر».

وأضاف أنه استجابة لهذه الزيادة المستمرة في الطلب، فإن العمل مستمر لتجهيز البنية التحتية وإطلاق الرحلات في الكونكورس A الذي كان في حالة توقف منذ بداية الجائحة، حيث سيفتتح من جديد قبل نهاية نوفمبر الحالي، ليعود مطار دبي الدولي بذلك إلى 100% من سعته بعد 20 شهراً من تخفيض الرحلات.

أرقام ومعلومات مهمة

بلغ عدد الركاب في مطار دبي الدولي خلال الربع الثالث من العام 6.7 ملايين مسافر. يقدم مطار دبي الدولي خدماته في الوقت الحالي للسفر إلى 83% من الوجهات في 99% من الدول عبر 108% من شركات الطيران، بالمقارنة عما كانت عليه قبل جائحة كوفيد 19.

واصلت عمليات الشحن أداءها المذهل خلال الربع الثالث، حيث وصل حجم الأعمال إلى المستويات التي كانت عليها في 2019. وسجل مطار دبي الدولي 581,972 طناً من الشحن في الربع الثالث، وبذلك وصل الحجم الإجمالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2021 إلى 1.7 مليون طن، بزيادة سنوية قدرها 25.3%.

الرحلات الجوية

وصلت حركة الطيران في الربع الثالث إلى 56,266 رحلة في مطار دبي الدولي، لترتفع بذلك حركة الرحلات المسجلة بين يناير وسبتمبر إلى 155,706 رحلة، بزيادة قدرها 17.1%.

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