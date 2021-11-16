تعاون بين «سند» والسعودية في مجال إصلاح محركات الطائرات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «سند» عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات السعودية، إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي، لتعزيز حضور الشركتين في المنطقة وتوسيع نطاق خدماتهما في المنطقة.

وتمثل مذكرة التفاهم نقطة انطلاق لتعاون الشركتين في تطوير القدرات المشتركة في مجال خدمات الإصلاح المتطورة لمحركات الطائرات. وتتيح هذه الاتفاقية الفرصة للشركتين للاستفادة المتبادلة من خدماتهما الرائدة والمتنوعة في مجال إصلاح محركات الطائرات، وترقيتها وعمرتها وفحصها.

وقّع مذكرة التفاهم منصور جناحي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة سند، والمهندس عبد الله العُمري الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات، خلال أسبوع معرض دبي للطيران 2021 والذي تستمر فعالياته في مطار آل مكتوم الدولي في دبي حتى تاريخ 18 نوفمبر.

وقال جناحي: يعزز هذا التعاون الاستراتيجي الجديد مع شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات الحضور الإقليمي لشركة سند، ويوسع نطاق عملياتنا في منطقة الشرق الأوسط مع ترسيخ حضورنا في السعودية. وتساهم العلاقة التجارية القوية بين الإمارات والسعودية في تعزيز نجاح هذه الشراكة، مما يوفر لنا فرصاً جديدةً لدعم احتياجات شركتي الشرق الأوسط لمحركات الطائرات وسند في سوق الصيانة والإصلاح والعمرة على المستوى الإقليمي.

وأكدت شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات، بصفتها أحد أهم مزودي خدمات صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات العسكرية، ثقتها بقدرة هذه الشراكة على توفير فرص ممتازة للشركتين لتعزيز قدراتهما الإقليمية المتنوعة.

وفي هذا السياق، قال العمري: سيساهم هذا التعاون في تعزيز مستويات الدعم الحالي في المنطقة والمساعدة في استكشاف مجالات جديدة للتعاون المشترك من أجل دفع عجلة التقدم التقني لقطاع صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات في كل من الإمارات والسعودية، الأمر الذي سيساهم في دعم خطط المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتوسيع نطاق عمل الشركة في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

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