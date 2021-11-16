الخطوط السعودية تختار «جي إكس أفييشن» لتقديم خدمة الاتصال للضيوف

المصدر: دبي - البيان

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أعلن الناقل الوطني «الخطوط السعودية»، أن 35 من طائراتها الجديدة من طرازي «إيرباص A321neo» و«A321XLR»، ستعتمد شبكة «جي إكس أفييشن» للاتصال عريض النطاق من إنمارسات، الشركة الرائدة عالمياً في أنظمة الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الاصطناعية، وستتصل الطائرة بخدمة الاتصال المتطورة، عبر منفذ التوصيل فائق الأداء، من شركة جي دي سي تكنيكس، الرائدة في الخدمات الهندسية والتقنية والأنظمة الإلكترونية.

ومن خلال هذه الاتفاقية الرئيسة لتقديم خدمات الاتصال أثناء الرحلات، وهي الأولى في الشرق الأوسط منذ تفشي جائحة «كورونا»، ستكون «الخطوط السعودية»، هي أول جهة في المملكة، تستخدم شبكة جي إكس أفييشن، كما ستكون أول شركة طيران في العالم تختار منصة «ون-فاي» الجديدة، لتقديم خدمات الاتصال للضيوف، ومنفذ التوصيل خفيف الوزن من الجيل الثاني، مع شبكة جي إكس أفييشن، والذي طورته شركة جي دي سي تكنيكس. وهذا المنفذ، هو الوحيد من نوعه الذي يقدم حلاً لشبكات متعددة، وتم تصميمه ليوفر مرونة أكبر للضيوف، ويلبي احتياجات أبراج الاتصال الحالية، والجديدة في المستقبل.

وأوضحت «الخطوط السعودية»، أن منصة «ون-فاي» من إنمارسات، التي تم إطلاقها في سبتمبر 2021، ستساعدها على تحقيق عائداتٍ من أنظمة الاتصال على متن الطائرة، من خلال تقديم حزمة من الخدمات عبر واجهة موحدة، كما ستتيح للضيوف، على سبيل المثال، إمكانية طلب الوجبات والمشروبات، أو شراء المنتجات من السوق الحرة، أو قراءة الكتب الإلكترونية، والصحف والمجلات، أو الحصول على آخر المستجدات، بشأن الرحلات والوجهات، إلى جانب الدخول إلى حساب برنامج المسافر الدائم «الفرسان»، وكل هذا بشكل فوري أثناء الرحلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، الكابتن إبراهيم الكشي: «بصفتها الناقل الوطني للمملكة، تسعى «الخطوط السعودية»، إلى دعم خطط النمو بشكل مبتكر، وقد حصلت الشركة مؤخراً على تصنيف أكثر الشركات تقدماً، خلال عام 2021 من «سكاي تراكس»، وهي المرة الثانية التي تحصل فيها الشركة على هذا التصنيف في السنوات الأخيرة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لإنمارسات أفييشن، السيد راجيف سوري "أصبحت شبكة جي إكس أفييشن، المعيار الذهبي في مجال الاتصال على متن الطائرة، ويسرنا أن نستقبل الخطوط السعودية، كأحدث عميل لدينا.

وهذه الاتفاقية، تعزز مكانة الخطوط السعودية، كشركة طيران رائدة ومبتكرة عالمياً، ليس لكونها أول شركة طيران في المملكة، تقدم خدمة النطاق العريض من الجيل القادم على طائراتها فحسب، بل لأنها أول ناقل في العالم يختار منصة ون-فاي، ومنفذ الاتصال الجديد جي دي سي تكنيكس معاً.

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