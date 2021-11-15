«منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر 2021» ينطلق 24 نوفمبر

المصدر: الشارقة – البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، عن تنظيم «منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر 2021» في 24 نوفمبر الجاري في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.

ويهدف المنتدى الذي يحمل شعار «السياحة الذكية والتحديات العالمية»، إلى تقديم منصة عالمية تجمع رواد وخبراء صناعة السياحة والسفر في إمارة الشارقة والعالم، لتبادل الرؤى والأفكار الملهمة والتصورات المستقبلية المتعلقة بالقطاع في الإمارة والمنطقة.

كما تسعى الهيئة من خلال الحدث إلى إتاحة الفرصة لشركات السفر والسياحة وصناع القرار لتبادل الخبرات والتجارب، والتواصل الفعال لبحث سبل الشراكة والتعاون وطرح الحلول الناجحة للتحديات العالمية التي تواجه القطاع، بما يثري السياحة ويدعم نموها المستدام.

ويأتي «منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر 2021» ليشكل حلة جديدة لـ «منتدى الضيافة بالشارقة» والذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بشكلٍ سنوي، ويأتي هذا المُسمى الجديد ليحمل معه توجهات وأهدافاً جديدة تواكب التطور الكبير الذي شهده القطاع السياحي في إمارة الشارقة خلال العقد الماضي، وكذلك المتغيرات العالمية التي شهدتها قطاعات السياحة والسفر، والتي تتطلب تبني مفاهيم وآليات عمل متجددة تضمن استمرارية نمو وتطور القطاع السياحي في إمارة الشارقة والمنطقة.

وقال خالد المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، إن القطاع السياحي يشكل ركيزة أساسية لاقتصاد الدول والمدن حول العالم، كما أنه مساهم رئيس في تحقيق أهداف الخطط التنموية الشاملة.

وبفضل الرؤية الرشيدة والدعم الدائم لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حقق القطاع السياحي في الإمارة نمواً هائلاً خلال العقد الأخير، مما تحتم معه وجود منصة نقاشية متخصصة مثل«منتدى الشارقة للسياحة والسفر 2021»، تجمع تحت مظلتها الخبراء والمعنيين والمؤثرين بالقطاع السياحي المحلي والعالمي، للحوار والتواصل المثمر، والتعرف على الآليات اللازمة لضمان استمرارية تقدم وازدهار قطاع السياحة والسفر.

وأضاف: تسعى هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة من خلال المنتدى إلى تسليط الضوء على الاستراتيجيات والحلول الفعالة للنمو المستدام لقطاع السياحة والسفر، واستعراض أفضل التجارب العالمية بمجال السياحة الذكية، والتي تشكل نماذج ملهمة يمكن الاستفادة منها والبناء على إنجازاتها، والتي سيقدمها نخبة من المختصين والمعنيين بالقطاع السياحي في إمارة الشارقة والعالم. ونحن على يقين أن الحدث سيخرج بتوصيات مهمة ستسهم في رسم ملامح المشهد السياحي المستقبلي لإمارة الشارقة.

ويشارك في جلسات المنتدى التي تمتد على مدار يوم كامل، مجموعة من المسؤولين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص، ومن داخل وخارج الدولة، إلى جانب مختصين بقطاع السياحة العالمي والوجهات. فضلاً عن خبراء بالمجال الاقتصادي وريادة الأعمال والابتكار والقطاع الفندقي ومدوني السياحة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

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