الرميثي يبحث التعاون العسكري مع عدد من وزراء الدفاع

المصدر: دبي - وام

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استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة بمكتبه في معرض دبي للطيران 2021 عدداً من وزراء الدفاع ورؤساء أركان الدول المشاركين في المعرض.

فقد استقبل - كلاً على حدة - الفريق أول رودزاني مافواني رئيس قوة الدفاع الوطني لدى جنوب أفريقيا والفريق أول أليس أوباتا رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لدى التشيك والفريق أول شافندرا سيلفا رئيس أركان الدفاع وقائد الجيش السريلانكي والفريق أول نديم رضا رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية والفريق مهندس التسليح مدير التطوير الدولي في المفوضية العامة للتسليح الفرنسي والفريق جوي مارتن سامسون كبير مستشاري الدفاع البريطاني في الشرق الأوسط.

وجرى خلال اللقاءات، استعراض علاقات التعاون التي تربط بين دولة الإمارات ودول الضيوف، خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية، وسبل تعزيزها وتنميتها، بما يخدم المصلحة المشتركة.

كما جرى تبادل الأحاديث حول أهمية انعقاد معرض دبي الدولي للطيران، باعتباره حدثاً عسكرياً عالمياً، يستقطب كبار الشركات العالمية المصنعة لأنظمة الطيران، ويؤمه كبار المسؤولين وصناع القرار من دول المنطقة، لما يوفره من أرضية تعرض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا، بالشكل الذي يلبي متطلبات واحتياجات دول العالم.

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