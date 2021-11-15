البواردي يلتقي عدداً من الوزراء وكبار ضيوف معرض دبي للطيران 2021

المصدر: دبي - وام

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استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بمكتبه بمعرض دبي للطيران 2021، بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة ( كلاً على حده ) الجنرال والتر سوزا براقا نيتو وزير الدفاع البرازيلي، والدكتور ماركوس ديغوت الوكيل المساعد لشؤون الصناعات الدفاعية البرازيلي والفريق أول وون إن تشول رئيس هيئة الأركان الكوري، والفريق شونجي إزوتسو رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية و ديمتري بانتوس رئيس لجنة التصنيع العسكري البيلاروسي، والوفود المرافقة لهم.

ورحب وزير الدولة لشؤون الدفاع بالضيوف وتبادل معهم الأحاديث ومجالات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدانهم، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون العسكري والدفاعي.

ونوه إلى أهمية انعقاد معرض دبي للطيران 2021 مع بداية مرحلة التعافي التدريجي لقطاع الطيران بعد تفشي جائحة «كوفيد19» للاطلاع على أحدث التقنيات الدفاعية والصناعات العسكرية وأنظمة الطيران.

من جانبهم أشاد الضيوف خلال اللقاءات بمستوى التنظيم رفيع المستوى لمعرض دبي للطيران وما يحظى به من اهتمام وحضور مطرد كل عام وأبدوا إعجابهم بتزايد حجم المعروضات عن الدورات السابقة والعروض الحية المبهرة لأحدث الطائرات المشاركة.

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