جهوزية «دبي وورلد سنترال» لإعادة استقبال المسافرين مايو المُقبل

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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أكد بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي أن مطار «دبي وورلد سنترال» جاهز لإعادة افتتاحه أمام المسافرين في مايو 2022، وذلك بعد تعليق حركة المسافرين به لما يقرب من عامين منذ تفشي جائحة «كوفيد 19».

وأدلى غريفيث بتصريحات في اليوم الأول لفعاليات «معرض دبي للطيران»، ونشرتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وقال غريفيث: «كان يتعين علينا أداء بعض العمل في المَدرَج بمطار دبي الدولي، ومع الخفض في السعة، سنبدأ نقل العمليات إلى «دبي وورلد سنترال» مُجدداً».

وأعرب غريفيث عن تفاؤله بتعافي صناعة الطيران قبل بداية عام 2025. وقال: «إنني متفائل بأن هذا التقدير ربما يكون متحفظاً إلى حدٍ ما. وقد نشهد تعافياً أسرع، وذلك من واقع ما شهدناه في الأسابيع القليلة الماضية».

وأفاد غريفيث بأنه قد جهّزت «كونكورس إيه» بمطار دبي الدولي لإعادة الافتتاح في تاريخ 24 من نوفمبر الجاري.

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