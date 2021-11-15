تيم كلارك: الطلب على السفر الجوي يرتفع يومياً

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكد سير تيم كلارك، رئيس «طيران الإمارات»، أن الطلب على السفر الجوي يشهد ارتفاعاً بصفة يومية، مشيراً إلى أن حجم الطلب الحالي يبلغ 50% أو أعلى قليلاً، وذلك في سياق بدء تعافي قطاع السفر على مستوى العالم من التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد19»، فيما تبقى حركة الشحن الجوي قوية، كما كان حالها منذ بدء تفشي الجائحة.

وأدلى كلارك بتصريحات في مقابلة مع «تلفزيون بلومبرغ» في دبي، على هامش مشاركته في الدورة الــ 17 من «معرض دبي للطيران».

وقال كلارك: «الطلب الآن على مقاعد «الدرجة السياحية المتميزة» التي ابتكرتها «طيران الإمارات» قوي، بينما مقصورات درجة رجال الأعمال «مكتملة نوعاً ما».

وتحدث كلارك عن تسليم الطائرات من طراز «777 إس» إلى «طيران الإمارات»، فأفاد بأن الناقلة قد تبحث في تعجيل تسلم الطائرات النفاثة من طراز «إيرباص إس إي إيه 350» إذا أخفقت «بوينغ» في الالتزام بتواريخ تسليم طائرات «777 إس». وذكر كلارك أن «طيران الإمارات» ستُجري محادثات مع «بوينغ» بشأن الجدول الأخير لتسليم طائرات «777 إس» عريضة البدن، والتي كان من المُفترَض تسليمها في يونيو 2020، إلا أن التسليم تأجل إلى نهاية عام 2023 على الأقل.

وفي سياق متصل، أعلنت «طيران الإمارات» في بيان صحفي على موقعها الشبكي أنها أبرمت في اليوم الأول من فعاليات «معرض دبي للطيران» مذكرة تفاهم مع شركة «طيران الخليج» لتطوير تعاون تجاري أشد عمقاً بين الناقلتين. وذكرت «طيران الإمارات» أن مذكرة التفاهم ستحدد الإطار لتأسيس تعاون مُحتمل في المُشاركة بالرموز عبر شبكة الوجهات التابعة لكل منهما».

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