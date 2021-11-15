138 مليار درهم صفقات معرض دبي للطيران في يومه الأول

المصدر: دبي - بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاجأ معرض دبي للطيران 2021 العالم في يومه الأول مع تسجيل الحدث لصفقات بقيمة 138 مليار درهم، ليعاكس بذلك التوقعات السابقة بعدم تسجيل صفقات ضخمة في ظل التحديات التي فرضتها الجائحة على قطاع الطيران في العالم، وبذلك تحصد نسخة العام 2021 في يومها الأول ما يعادل 69 % من إجمالي الصفقات المسجلة في دورة 2019 بأيامها الخمسة، والتي بلغت 200 مليار درهم، ويعكس هذا الإنجاز مكانة دبي عاصمةً لصناعة الطيران العالمية وتجسد مساهمتها الحيوية في تحفيز حركة الانتعاش للقطاع وإنعاشه من تداعيات الأزمة.

وبلغت قيمة الصفقات والعقود المعلنة خلال فعاليات اليوم الأول لمعرض دبي للطيران 2021 ما يقارب 138 مليار درهم، تتضمن عقوداً بقيمة 5.24 مليارات درهم لصالح وزارة الدفاع، بالإضافة إلى خطاب نوايا وقعه مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» لشراء 100 طائرة عمودية 500VRT متعددة الاستخدامات من شركة «إيروتير» بقيمة 913 مليون درهم ( 216.9 مليون يورو) لاستخدامها من قبل جهات حكومية، مع توقعات ببدء استلام الطائرات في عام 2023.

عقد حصري

ومن جانبها، فازت مجموعة إيدج عبر شركتها التابعة «جال» بعقد حصري بقيمة 11 مليار درهم لتزويد الخدمات لطائرات القوات الجوية والدفاع الجوي.

وتتضمن الصفقات والعقود التي تم الإعلان عنها في اليوم الأول للمعرض، صفقة شراء 255 طائرة من طراز إيرباص A321ne وقعتها 4 شركات طيران تابعة لمجموعة «إنديجو بارتنرز»، وهي «فرونتير» الأمريكية، وطيران «ويز» المجرية، و«جيتسمارت»، من تشيلي والأرجنتين و«فولاريس» المكسيكية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للطائرات التي قامت شركات طيران «إنديجو بارتنرز» بشرائها إلى 1145 طائرة من عائلة A320.

وبحسب جدول الأسعار المعلنة من شركة إيرباص لعام 2018، تقدر قيمة الصفقة بـ 121 مليار درهم (33 مليار دولار).

وشهد اليوم الأول من معرض دبي للطيران، إعلان وزارة الدفاع عن إبرام 5 صفقات بقيمة 5 مليارات و239 مليوناً و640 ألف درهم مع شركات محلية ودولية.

وأكد اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2021، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد على هامش المعرض، أن الصفقة الأولى من المعرض تم التعاقد من خلالها مع شركة إسبانية تسمى airbus defence and space» s.a.u» لشراء طائرات تزود بالوقود لقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 2 مليار و468 مليون درهم.

من جانبها، قالت المقدم طيار سارة حمد الحجري المتحدث الرسمي باسم معرض دبي الدولي للطيران: «إن الصفقة الثانية تم عقدها مع شركة «progressive technologies» لشراء مكملات الذخائر شاملاً التدريب لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي، والتي بلغت قيمتها 2 مليار و672 مليوناً و257 ألف درهم»، وأشارت إلى أنه من ضمن صفقات اليوم الأول صفقة تم عقدها مع شركة «thales» الفرنسية لشراء أنظمة الاتصال لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي، بقيمة 15 مليوناً و937 ألف درهم، فيما تم إبرام تعاقد آخر مع الشركة ذاتها لشراء قطع الغيار والصيانة بقيمة 16 مليوناً و708 آلاف درهم.

وأوضحت أن الصفقة الخامسة والأخيرة في اليوم الأول من المعرض تم إبرامها مع شركة أمريكية تسمى Goodrich corporation لتقديم خدمات الدعم الفني والمعاونة الفنية وتوفير قطع الغيار لأنظمة الطائرات بقيمة 66 مليوناً و114 ألف درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز