مبارك الجابري يشارك في افتتاح الجناح الأمريكي بمعرض دبي للطيران 2021

المصدر: دبي - وام

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شارك اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع، في افتتاح جناح الولايات المتحدة الأمريكية المشارك في فعاليات الدورة السابعة عشرة من معرض دبي للطيران 2021.

وألقى الجابري كلمة على هامش الافتتاح، رحب فيها بالضيوف والأصدقاء المشاركين من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الجابري: «نحتفل اليوم بالابتكار الهائل والريادة في صناعة الطيران، باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية لاعباً رئيسياً ومساهماً فعالاً في «الابتكار والريادة» بمجال الطيران بفضل العمل الاستثنائي للعديد من المنظمات والأفراد العاملين في هذا القطاع».

وأشاد الجابري بالعلاقات الاستراتيجية بين الدولتين الصديقتين الإمارات وأمريكا، والتي اتسمت بالثبات والعمق الاستراتيجي طوال السنوات الماضية، وما زالت متجذرة وقائمة على أسس واضحة ومتينة، مستندة إلى المصالح والقيم المشتركة.

وأضاف: «هدفنا متجذر في التطلع المشترك إلى الازدهار والسلام، ليس فقط في المنطقة، ولكن على نطاق واسع حول العالم».

وأثنى الجابري على المشاركة الواسعة للشركات الأمريكية في معرض دبي للطيران لعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في قطاع الطيران والدفاع والفضاء.

وقال: «إنه مع اقتراب دولة الإمارات من الاحتفال بيوبيلها الذهبي بعد مرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد، والاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، نعرب عن تقديرنا لجميع أصدقائنا وحلفائنا وشركائنا، وأيضاً جميع المشاركين في معرض دبي للطيران في دورته الحالية».

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