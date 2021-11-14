الإمارات تقود تعافي السياحة في الأسواق الناشئة

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت «فيتش سوليوشنز» أن الإمارات تقود تعافي قطاع السياحة في الأسواق الناشئة على مستوى العالم من التداعيات الناجمة عن نفشي «كوفيد 19».

وأصدرت المؤسسة الأمريكية للدراسات والبحوث الاقتصادية تقريراً بعنوان تعافٍ غير متساوٍ للسياحة في الأسواق الناشئة، السياسات الحكومية هي مفتاح الحل، رصدت فيه مستويات التعافي السياحي لدى الاقتصادات الناشئة موضحةً أنه لم يكن متساوياً في معدلاته في كافة الأسواق الناشئة العالمية، ذلك أن بعض الأسواق التي تحظى بمكانة بارزة تقليدية على خارطة السياحية العالمية، خاصة في جنوب شرق آسيا، مثل تايلاند والفلبين، لم تحقق سوى تعافٍ متباطئ.

وعلى النقيض من ذلك، حققت أسواق أخرى تعافيَ أقوى في وتيرته، وهو ما انعكس في ارتفاع عدد رحلات الطيران التي نقلت أفواجاً سياحية إلى هذه الأسواق خلال الأشهر الأخيرة، موضحاً أنه في مقدمة هذه الأسواق التي حقق قطاع السياحة لديها انتعاشاً أقوى خلال الأشهر الأخيرة: الإمارات، والمكسيك والسعودية، وتشيلي وتركيا.

وأوضح أن الإمارات تحديداً تتميز بخاصية متفردة أسهمت في تعزيز التعافي في قطاع السياحة لديها، وهو «إكسبو 2020 دبي». وأضاف التقرير أن السبب الرئيسي لتعافي السياحة في الأسواق الناشئة عموماً خلال الأشهر الأخيرة يكمن في السياسات الحكومية المُتّبعة في هذه الأسواق، وذكر أن سياسات الحكومات هي مفتاح الحل للأزمة التي تسببت فيها الجائحة.

وأضافت «فيتش سوليوشنز» أن حكومات الأسواق الناشئة التي حقق أقوى معدلات التعافي انتهجت سياسات مُشجعة لفتح الحدود واستئناف الأنشطة الاقتصادية، وفي مقدمتها السياحة.

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